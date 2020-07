Les compères - Francis Veber - critique

Résumé : Tristan Martin, un adolescent de 17 ans, fait une fugue, au désespoir de sa mère Christine. Pour le retrouver, celle-ci envoie deux de ses anciens amants, en leur faisant croire que l’un d’entre eux est peut-être le père. Transportés par leur soudaine paternité, ces derniers deviennent de fins limiers.

Critique : Après le triomphe du deuxième long-métrage réalisé par Francis Veber, La Chèvre (plus de sept millions d’entrées en 1981), le duo Depardieu-Richard est reconduit et le réalisateur rempile pour un second buddy movie, où Perrin et Campana cèdent la place à Pignon et Lucas. Le scénario est une sorte de décalque du long métrage précédent : deux hommes aux caractères dissemblables doivent s’associer pour retrouver un individu disparu. La plus-value émotive est l’identité de la personne à récupérer : tout simplement le fils d’un des deux personnages. Chaque géniteur potentiel projettera sur cet adolescent qui a mal tourné ses propres affects, croyant déceler dans les réactions du jeune les indices révélateurs d’une paternité. Veber s’en prend gentiment au phénomène de l’effet-miroir, objet des conflits entre les deux protagonistes. Un test de paternité et l’affaire serait réglée. Mais pourquoi introduire de la logique là où les gags suffisent amplement ?

Depardieu prolonge son personnage de colosse viril, qui agit sans détour, avec quelques velléités machistes, Richard arrive à trouver un équilibre entre la maladresse embarrassante et l’émotion que peut susciter l’éternelle malchance de son personnage. Si certaines scènes en rajoutent sur la déprime de Pignon (on pense au dialogue lourdingue avec Jeannot, le témoin dépressif joué par Roland Blanche), elles ont le mérite de faire avancer l’enquête que mène Lucas au sujet d’un politicien véreux. Toutefois, cette bifurcation scénaristique n’est pas la partie la plus passionnante, même si elle permet une scène plutôt absurde, où les deux hommes fouillent les poubelles à la recherche d’une photographie malencontreusement déchirée par l’instituteur dépressif. Le cliché constitue une preuve déterminante dans l’enquête du journaliste.

Cette comédie rythmée repose sur des gags inégaux qui fonctionnent largement à partir de binômes antithétiques : le gaffeur immergé dans un club de loubards, l’exaspération de l’un contre la fébrilité de l’autre, la faible puissance physique du premier contre la force dévastatrice du second. En prime, les seconds rôles récurrents du cinéma français - Khorsand, Barnier, Blanche, Dalban - font le job, même si leurs personnages sont tout de même caricaturaux.