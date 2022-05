Les créatures - Agnès Varda - critique

Résumé : Edgar (Michel Piccoli) roule à vive allure pour rejoindre Noirmoutier où il compte écrire son nouveau roman. Son épouse enceinte Mylène (Catherine Deneuve) qui l’accompagne, ne cesse de lui demander de rouler moins vite.

Critique : Comme le laisse présager les premières images inquiétantes, ce sera l’accident. Edgar s’en sort avec une balafre sur le front et Mylène devient aphasique. Une fois sur l’île, dans la maison qu’ils ont louée, Mylène va rester cloîtrée et lui dans les premiers temps sortira peu, uniquement pour faire les courses et en limitant au minimum les conversations avec les autochtones.

Si le début respecte les codes du drame traditionnel, le récit va ensuite bifurquer vers une forme de fantastique poétique.

Il va falloir s’accrocher pour suivre les aventures extraordinaires d’Edgar qui va croiser la route de deux commerçants ambulants peu scrupuleux, un ingénieur démiurge qui pense depuis sa tour influer sur le sort des insulaires, ou encore une gamine effrontée et une séduisante patronne d’hôtel énigmatique.

Le récit laisse le spectateur imaginer plusieurs possibilités : le couple est peut-être mort dans l’accident, Edgar ne fait que rêver toutes ces curieuses rencontres ou même peut-être imagine t-il tous ces personnages pour alimenter son nouveau roman.

Agnès Varda, qui vient de tourner Le bonheur (1965), fiction plus formelle sur l’adultère, se lançait ici dans une sorte de cinéma expérimental. La conception en est assez réussi : un superbe noir et blanc, des superbes plans de l’île et de belles idées comme la présence récurrente de damiers aussi bien dans le décor que sur les vêtements, précédant le jeu de dames utilisé vers la fin. Maintenant, le récit part un peu dans tous les sens avec une pointe d’humour. La réalisatrice qualifiait elle-même son œuvre de "jeu de passe-passe entre ses aventures réelles et des aventures écrites".

Ce jeu n’a en tout cas pas séduit et fut un échec notoire. La présence du couple vedette n’y a pas suffi. Il faut dire que le rôle de Mylène, apeurée et muette quasiment tout le film, n’a pas permis à Catherine Deneuve de donner le meilleur d’elle-même.

Un film d’Agnès Varda n’est jamais insignifiant, et celui-ci n’y échappe pas et reste une belle curiosité de cinéma en toute liberté.