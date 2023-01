Les Cyclades - Marc Fitoussi - critique

Résumé : Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

Critique : Les Cyclades est un film de comédiennes. Trois personnages féminins se donnent la réplique, interprétées par une Laure Calamy tonitruante, une Olivia Côte malheureuse et névrosée, et une Kristin Scott-Thomas intègre et désinhibée. Il faut dire d’emblée que les actrices s’en donnent à cœur joie, multipliant les tics, les sautes d’humeur, avec le risque de réduire leurs héroïnes à des figures stéréotypées. Et c’est hélas tout le problème de cette comédie qui ne parvient pas à se départir de ses personnages campés dans des postures univoques et prévisibles.

Copyright Memento Distribution

On sait depuis Molière que le rire nait des situations et de la capacité des héros de scène à montrer le réel dans toutes ses outrances. Fitoussi avait eu le cran de porter au cinéma Isabelle Huppert et sa propre fille dans Copacabana, une comédie potache et attachante où l’une et l’autre se révélaient dans leur peau d’actrices. Cette fois, le cinéaste répète l’aventure, sinon que le scénario semble manquer furieusement de nuances. Une fois habitué aux extravagances de Magalie interprétée par Calamy, on ne rit plus vraiment des situations qui se répètent indéfiniment sur les différentes iles grecques. La théâtralité du point de vue est évidente. Les différents lieux touristiques traversés par les personnages constituent les trois actes d’un drame amical où se côtoient la fantaisie, le mensonge, les mots d’esprit et le rire. Pour autant, au fur et à mesure que se déroule le long-métrage, la narration s’essouffle et finit par perdre le spectateur.

Copyright Memento Distribution

Les Cyclades demeure une comédie familiale attachante et pleine d’allants. Le trio constitué des trois comédiennes détonne sous le ciel grec. On n’oubliera pas non plus le clin d’œil à la fois sympathique et nostalgique au film de Luc Besson, Le Grand Bleu, dont la musique incroyable ne semble pas avoir pris une ride. Alors, peut-être juste pour les notes sensibles et sensuelles d’Eric Serra qui commencent le récit, le film vaut le détour.