Les fauves (2019) - Vincent Mariette - critique

Résumé : C’est l’été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d’une panthère qui rôde... Un sentiment de danger permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans. La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu’inquiétant, la bouleverse. Une relation ambigüe se noue. Jusqu’à ce qu’un prétendant de Laura disparaisse à son tour et qu’une étrange policière entre dans la danse…

Photo © Camille Dechenay

Notre avis : Cela démarre comme l’aurait fait un film slasher américain. Nuit noire, pleine lune et forêt sombre. Un long travelling avant montre des jeunes en train de s’embrasser. Ils sont interrompus par des rugissements terrifiants. Paniqués, tous décident de fuir. Le lendemain, au camping, la lumière du jour apporte une sérénité retrouvée sans toute fois estomper la peur de la veille. Avec un titre comme Les Fauves, le spectateur, pouvait donc s’attendre à une traque entre ces jeunes et la mystérieuse bête. Légèrement plus tard, la soirée autour du feu, alcools et mythes d’horreurs dans la tête, ne faisait qu’étayer ce point de vue. Jusque là, rien d’original. Pourtant, en filmant la fascination de Laura, jusqu’ alors insensible, pour cette légendaire panthère, Vincent Mariette donne à son film une tournure intéressante. Il quitte la route de l’horreur pour aller sur le chemin de la croyance, du questionnement amoureux et de la quête d’identité.

© Carole Bethuel - Kazak Productions

À travers sa relation ambiguë avec Paul, semi mentor, semi fantasme d’adolescente, Laura se crée, peu à peu, un passage vers l’âge adulte. Une étape ambivalente de la vie, selon le récit, où l’on détruit pour se construire, comme l’on couperait les roses fanées pour mieux qu’elles repoussent. Ainsi, Laura n’hésite pas, toujours au côté de son mentor, à achever un sanglier endormi pour combattre ses peurs, à se construire une idylle pour tenter d’effacer sa virginité ou même de tuer un cheval pour construire un mythe. Si Laura, interprétée justement par Lily Rose Depp, paraît, en soi, si troublante, si « bizarre », c’est qu’elle est constamment dans un entre deux mondes chaotiques, proche d’ « une morte vivante » selon les termes de Paul pour la qualifier. L’importance accordée aux mythes et aux éclairages parfois irréels, comme ce ciel rouge apocalyptique, amène le film au bord du fantastique, comme métaphore de la traversée identitaire de Laura. Une bonne idée sur papier, qui semble brûler, une fois à l’écran.

Photo © Camille Dechenay - Kazak Productions

En effet, la mise en scène, trop explicite, pèche en préférant l’esthétique à la subtilité. Ainsi, pour connoter le danger, de grands éclairs et une pluie torrentielle sont utilisés lorsque la panthère apparaît. Beau mais fastidieux, tant la panthère, symbole, à la fois, du risque et de l’amour charnel, est une image fauve devenue kitsch ces dernières années. Nombre de publicités de parfums, Cartier en tête de gondole, en passant par le dernier film de Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, l’ont reprise.

Influencé par les œuvres d’auteurs majeurs - Refn, Malick, Weerasethakul-, le film devient comme lisse, faute de pouvoir ajouter la patte d’un auteur. Esthétique en surface, creux en profondeur. En ce sens, les personnages secondaires de la policière (Camille Cottin) et de Paul (Laurent Lafitte), en sont les meilleurs représentants. Trop peu travaillés et façonnés par des répliques simplistes, ils en deviennent proches du cliché. Une policière bad-ass, cigarette à la main, griffure à l’œil, qui disparaît, apparaît, quand elle veut. Un écrivain étrange, peu bavard, dont on ne comprendra jamais les sautes d’humeur à l’égard de Laura, hormis, la volonté ratée d’instaurer une tension dans leur relation. C’est ainsi, après avoir appris la tentative de suicide de Laura, sans motivations apparentes, que Paul emploiera l’expression de « mort-vivante ». À cet instant, l’éclairage verdâtre de sa lampe, rayonne sur le visage de l’adolescente, regardant vers le haut, légèrement apeurée. Le zombie est effectivement pas loin. Dommage de l’appuyer ainsi par la parole.

Photo de Carole Bethuel - Copyright : Kazak Productions

Par son manque de mystère dans la mise en scène, le film souffre donc de ne pas donner le temps au spectateur de se laisser porter. Même la musique, bien que prenante, semble nous dicter constamment nos émotions. Stridente, dans les moments inquiétants, festive, dans les moments plus joyeux, elle fonctionne, à la longue, comme un nappage écœurant. Au final, malgré une idée audacieuse, une photographie très soignée et de beaux contrastes de lumière, il est difficile d’être hypnotisé par cette mise en scène de rembourrage qui étouffe le spectateur. Aussi agaçant que les rires des sitcom.