Les Feuilles Mortes - Aki Kaurismäki - critique

Résumé : Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Leur chemin vers ce but louable est obscurci par l’alcoolisme de l’homme, la perte d’un numéro de téléphone, l’ignorance de leur nom et de leurs adresses réciproques. La vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur.

Critique : Aki Kaurismäki est un réalisateur de cinéma identifiable dès la première séquence. Les décors sont sobres, la mise en scène est dépouillée, et il se dégage des personnages et des situations une poésie du quotidien, emprunte de délicatesse et de cruauté à la fois. Le fameux cinéaste finlandais s’engage sur des sujets qui lui sont très personnels, à commencer par l’alcool. L’un des deux personnages qui occupe la scène principale évoque une sorte de mélancolie, jusqu’à peu à peu s’avouer alcoolique. Les Feuilles mortes est peut-être le long-métrage le plus intime, le plus personnel du réalisateur finlandais. Il inscrit son récit dans l’actualité de la guerre en Ukraine, une inflation galopante et une crise économique majeure. Il est impensable de ne pas faire le lien entre l’addiction du héros et celle du réalisateur.

Cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu sur les écrans. Aki Kaurismäki n’a pas perdu un gramme de sa sensibilité, de son humour acide et de son amour incommensurable pour les gens de peu. Les Feuilles mortes est tout sauf le film bling-bling qui bénéficie de tous les honneurs sur les écrans français. Le réalisateur s’intéresse aux ouvriers et employés, ceux qui gagnent difficilement leur vie, peinent à payer leurs factures d’électricité ou leur loyer et se fatiguent dans des boulots ingrats et déconsidérés. Mais le propos du cinéaste n’est ni social, ni misérabiliste. Sa lecture est d’abord poétique et littéraire. Le réalisateur affectionne des scènes où la tendresse des personnages s’accorde miraculeusement avec la cruauté de la vie quotidienne. Les rues sont ternes, les visages sont blafards, et la désillusion est partout. Et pourtant, la poésie, l’humour prennent le pas sur ce qui, dans un cinéma purement franchouillard, se serait réduit à un portrait social accablant et désolant.

Kaurismäki aime le cinéma. Tout son film est bourré de références à un cinéma d’hier, devenu universel : Godard, Bresson, Carpenter et d’autres. Ce n’est donc pas un hasard si le démarrage de l’union entre les deux personnages principaux prend naissance dans un cinéma de quartier. lls se rencontrent autour d’un verre certes, mais l’amour prend forme autour d’un film de cinéma. En quelque sorte, Les Feuilles mortes synthétise la compétence du cinéma à fabriquer de la poésie à partir de la désolation sociale des classes populaires et laborieuses. Ce film est peut-être la réunion de tout le cinéma de Kaurismäki : la beauté et la tristesse du quotidien transcendées par le rire et la poésie.

Voilà un film qui ne paye pas de mine et pourtant fait la démonstration d’une extrême intelligence dans l’écriture. Le cinéaste sait manier les décors, il sait où positionner sa caméra sans abuser des illusions du montage. Kaurismäki va à l’essentiel : des champs-contrechamps, des plans fixes, et des dialogues qui deviennent la matière essentielle du cinéma. Le réalisateur renoue subtilement avec son projet de vie, celui de devenir écrivain. Les comédiens bénéficient d’un espace d’interprétation très important. Ils renoncent à la théâtralité, à l’emphase pour un jeu dépouillé, d’une grande dignité en faveur des personnages qu’ils incarnent.

Les Feuilles mortes s’annonce comme un des films les plus importants de la sélection cannoise de 2023. Peut-être même que Kaurismäki signe une œuvre testamentaire où il retient de sa magnifique carrière de créateur que l’essentiel de la vie se niche dans la poésie et l’humilité.