Le Havre - La critique

Résumé : Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire....

Copyright Pyramide Distribution

Critique : Prix FIPRESCI de la critique internationale et mention du Prix œcuménique, Le Havre, ovationné par un public et une presse unanimes, était, avec La peau que j’habite, le favori pour la Palme d’or, face à au controversé The Tree of life. Robert De Niro et ses jurés en décidèrent autrement... On y retrouve le petit monde d’Aki Kaurismäki, composé de marginaux délurés, clochards rêveurs, petits commerçants issus d’une autre époque, et transplanté ici dans un univers hexagonal qui ne nuit en rien, au contraire, à son authenticité. Le passage de Helsinki au Havre ne saurait constituer un dépaysement pour le cinéaste, à qui le décor portuaire est prétexte à un message humaniste sur l’ouverture aux autres. Ces boulangers, cireurs de chaussure et policiers pointilleux, loin de représenter le repli identitaire d’un univers étriqué, incarnent jusqu’au bout la solidarité communautaire et la résistance citoyenne face aux exclusions xénophobes : il faut voir André Wilms (qui n’aurait pas volé un Prix d’interprétation masculine) se faire passer pour l’oncle du petit Africain, et alléguant devant le scepticisme d’un policier : « Je suis l’albinos de la famille »... Grand moment d’absurde burlesque et de grandeur humaine. L’organisation d’un concert de soutien avec le rockeur Little Bob est un autre passage du film montrant l’aptitude de Kaurismäki à croiser les genres et passer avec aisance de la légèreté à la tonalité dramatique.

Copyright Pyramide Distribution

Comme L’homme sans passé (Grand Prix du Jury en 2002) et Les lumières du faubourg, Le Havre est composé de ces petits riens qui nous mettent en extase durant toute la projection, depuis ces références à tout un cinéma adoré par l’auteur (les présences de Pierre Etaix et Jean-Pierre Léaud), jusqu’à ces plans lumineux (le regard de Darroussin vers la cale d’une péniche) qui suscitent un frisson réel et magique. En fait, Kaurismäki joue sur deux tableaux qu’il maîtrise à merveille. D’un côté, il ancre son œuvre dans une poésie à la Tati (on songe à Mon oncle ), nourrie de l’observation des petits gestes quotidiens ; de l’autre, il s’intronise grand cinéaste social, prônant le métissage culturel et la défense des opprimés : il est d’ailleurs significatif que Le Havre soit, avec Welcome, l’un des rares films français de ces dernières années à aborder le thème de l’immigration clandestine et de son rapport aux autochtones. « Je n’ai pas de réponse à ce problème, mais il m’a paru important d’aborder ce sujet dans un film qui, à tous égards, est irréaliste ». Le résultat à est la hauteur des ambitions de Kaurismäki qui réalise peut-être son chef-d’œuvre.