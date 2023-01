Fred, le handicap n’empêche pas le talent – Cazenove, Pilau, Domas et Madé - la chronique BD

Résumé : {Fred, le handicap n’empêche pas le talent} revient sur la vie de Fred, un dessinateur handicapé et talentueux, depuis son travail dans une menuiserie jusqu’à son entrée à L’ESAT Images Arts Graphiques. Un chemin jalonné de belles rencontres que Fred accueille avec bonne humeur.

Critique : Une BD hommage, en souvenir d’un homme, Frédéric Coulaud, un dessinateur parmi d’autres, mais qui a marqué tous ceux qui l’ont rencontré, au point que l’idée leur est venue de réaliser cette BD pour lui rendre un dernier hommage. Et un bel hommage, écrit sans doute avec tristesse, mais aussi et surtout avec cœur. Rien de larmoyant, bien au contraire : l’album concentre des moments de vie depuis ce concours auquel Fred a participé, organisé par l’association Hippocampe qui prône l’insertion par l’art et la culture et qu’il a remporté plusieurs années de suite. On suit l’entrée de Frédéric Coulaud dans le monde de la BD au travers d’une histoire découpée en chapitres courts. Nous apprenons ainsi à connaître Fred, sa vie avec son handicap, sa passion de la bande dessinée, à travers le regard de ceux qui l’ont fréquenté.

Toujours avec légèreté, l’histoire suit Fred dans son quotidien, avec ses bonnes surprises et ses difficultés. Ce travail à quatre têtes, deux auteurs et deux dessinateurs – sans oublier la coloriste Maëla Cosson –, est complété par de nombreuses autres personnes. On pourrait citer Margerin, qui orne d’un petit dessin la préface d’Olivier Jouvray. Mais il faut citer aussi Serge Carrère, Duf, Jean-Luc Loyer, Marco Giudice, Fawzi, Yann Madé qui réalise des histoires très courtes en quatre cases placées entre chaque chapitres. Sans oublier le festival de la fin où une kyrielle de dessinateurs reprennent Spectra, le personnage créé par Fred, chacun à leurs manières. Parmi eux, Marco Giudice, Anne Teuf, Margerin, Domas, Dan Verlinden, Arnaud Locquet, Brun Bessadio, Bob Bergé, Carlos Aon, EFIX, Croque-Forme, François Ruiz, Bastien Bazar, Cécile Chicault, Guess, Karamba, Manon Ita, Gérald Parel, Julien Bisaro, Julien Mariolle, Isbelle Dethan, Christophe Lazé, Juliette Steren, Mazan, Olivier Supiot, Nesmo, Vince, Toru Terada, Sébastien Peters, TaDuc, Pilau, Nico, Patricio Delpeche, Oshima Hiroyuki, Scie Tronc, Rich, Pepitom, Stanislas Gros, Yann Madé et… Fred ! Cette longue liste pour vous donner un aperçu de tout ceux et celles qui ont eu envie de participer à cet hommage avec ce clin d’œil. En effet, ce fameux personnage, Spectra, créée par Fred, n’a jamais vu le jour car c’était le projet qu’il remettait sans cesse sur la table à dessin pour le perfectionner, l’améliorer, au point de n’avoir pas eu le temps de l’achever. Même s’il a réalisé de nombreuses autres BD, Spectral restera l’œuvre éternellement recommencée de Fred. Elle est d’ailleurs présente dans la BD, dans l’imaginaire de Fred, où elle apparaît à certains moments pour le soutenir et l’accompagner.

La BD se conclut sur deux pages qui présente l’association Hippocampe et L’ESAT image-arts graphiques, sans qui Fred n’aurait pu réaliser son rêve.

Le dessin reste simple et dynamique. Dans un style humoristique, les deux dessinateurs donnent vie à Fred et à tout son entourage, à sa famille, ses proches, ses amis, les membres de l’Hippocampe et de l’ESAT. Les couleurs douces ne cherchent pas le réalisme absolu, elles posent des ambiances, celle des souvenirs qui ont permis l’écriture de cette BD.

Fred, le handicap n’empêche pas le talent est un très bel hommage qui ne s’apitoie pas mais au contraire, rappelle le souffle de vie et la joie de ces années partagés avec un homme simple et passionné par le neuvième art. La plus belle réussite de cette BD est de nous faire regretter de ne pas avoir connu Fred.