Camélia face à la meute – Christophe Cazenove, Nora Fraisse et Bloz - la chronique BD

Résumé : Camélia Face à la meute nous plonge dans un établissement scolaire, les Sources, pour suivre la scolarité de Camélia. Arrivée au collège, elle est embêtée et humiliée par d’autres élèves. Les choses s’aggravent quand elle entre au lycée et qu’elle est devenue une jolie jeune fille, éveillant la jalousie d’autres élèves qui décident de se venger.

L’histoire de Camélia permet de mieux comprendre les rouages du harcèlement. Bien sûr, le sujet est de plus en plus amené sur la place publique, et la BD s’en est déjà emparée. Mais il faut continuer néanmoins à marteler le message, surtout pour que les victimes puissent réaliser qu’elles sont innocentes et nullement responsables de ce qui leur arrive. Et ensuite pour l’entourage, qui doit comprendre qu’un geste, une attitude d’écoute, compréhensive, sans jugement, peut parfois changer les choses pour la victime.

Nous pouvons tous nous identifier à Camélia et à son mal-être. Nous comprenons très vite sa méfiance à l’égard de son entourage, sa meilleure amie s’éloigne et l’abandonne, et ceux qui l’avaient humiliée au collège se rapprochent d’elle. À qui faire confiance, vers qui se tourner ? Ne voulant pas embêter ses parents, la jeune fille se renferme sur elle-même alors que les choses s’aggravent.

Le scénario de Christophe Cazenove traite ce sujet grave avec finesse et réalisme. Il s’appuie sur les idées et l’expérience de Nora Fraisse qui lutte contre le harcèlement scolaire depuis le suicide de sa fille, conséquence de ses agressions et humiliations répétées.

Cette bande dessinée est complétée par un cahier de plusieurs pages où les protagonistes de l’histoire prennent la parole et expliquent ce qu’est le harcèlement, quels sont ses signes, comment s’en sortir, qui appeler au secours et quelles peuvent être les motivations des harceleurs, sans jamais les excuser.

Un livre important qui favorisera la prise de conscience des victimes et, espérons-le, des harceleurs.

Christophe Cazenove, Nora Fraisse et Bloz – Éd.Bamboo

Le dessin de Bloz évolue pour cette histoire. Le dessinateur a opté pour un trait semi-réaliste. Nous voyons Camélia grandir, tout comme nous assistons impuissant à son renfermement sur elle-même. Les compositions des planches reposent sur un découpage en cases nombreuses. La mise en scène apporte le rythme et les choix de plans variés permettent au lecteur d’être emmené dans l’histoire.

Les couleurs de Véra Daviet conforte l’aspect réaliste en restant sur des teintes douces, liés aux différents décors du récit, sans jamais illustrer les émotions de Camélia pour ne pas trop en faire. Le talent de cet bande dessinée est son travail de retenue à tous les niveaux, texte et dessin.

Camélia Face à la meute est une histoire importante, qui doit être lue par tous. Une vision fictionnée d’un vrai problème de société auxquels nous devons tous, parents et enfants, être préparés car le harcèlement scolaire n’arrive pas qu’aux autres.