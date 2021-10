Les Pompiers. T20. Sauve Qui Peut – Stédo, Christophe Cazenove, Christian Favrelle - la chronique BD

Résumé : Les Pompiers T20 nous offre un nouveau tome abordant un sujet de société fort : les agressions subies par les pompiers en intervention, les embuscades qu’on leur tend alors qu’ils viennent pour sauver des vies.

Un tome vingt qui aborde un sujet qu’on a peu vu traité en BD, et surtout sous le prisme de l’humour. En effet, les pompiers sont de plus en plus agressés lors de leurs interventions ! D’ailleurs, pour en savoir plus sur ce point, un cahier informatif illustré de six pages conclut cette bande dessinée qui a le mérite de se pencher sur un thème important.

Nous retrouvons nos joyeux héros, alors qu’une journaliste vient à la caserne pour réaliser un reportage sur ces fameuses agressions.

Cela va donner lieu à une série de gags, tout en mettant en avant les nouveaux risques de ce beau métier. Espérons que ce tome permettra quelques prises de conscience, et qu’en tout cas, il ouvrira les yeux d’un grand nombre de lecteurs sur ces situations dramatiques.

L’angle du rire permet de désamorcer le côté didactique tout en enfonçant le clou. Et l’idée de développer une histoire longue qui se conclut en beauté d’une manière inattendue avec le gag final fonctionne très bien.

Stédo, Christophe Cazenove, Christian Favrelle / Bamboo

Stédo aux pinceaux – ou à la palette graphique - accompagne Cazenove au stylo – ou au clavier – pour donner vie à tout ce petit univers, cette caserne menée par une capitaine ferme, avec ses héros et héroïnes de caractères.

Le style reste le même. les personnages dynamiques bondissent partout, esquivent les projectiles, sautent dans les flammes et fuient les « talents » culinaires de leur collègue Robert dans un dessin énergique et débordant de vie.

Les Pompiers T20 Sauve Qui Peut est une belle occasion de marquer le vingtième opus avec un sujet de fond, une histoire complète découpée en gags, et surtout toujours et encore de l’humour !