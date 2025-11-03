Les forçats de la gloire - Williiam A. Wellman - critique

Résumé : Seconde Guerre mondiale. Le correspondant de guerre Ernie Pyle (Burgess Meredith) va suivre la progression d’une compagnie d’infanterie de soldats américains. Le périple commence en Afrique du Nord.

Critique : William A. Wellman (18961975), considéré comme le rebelle d’Hollywood, aviateur vétéran de la Première Guerre mondiale, casse-cou et colérique notoire, a commencé sa carrière de cinéaste dès le début des années 1920. Depuis, il a réalisé des films dans tous les genres : western, guerre, romance, comédie... On lui doit notamment le fameux film noir L’ennemi public (The Public Enemy, 1931) et la toute première version d’Une étoile est née (A Star Is Born, 1936).

Pour ce film-ci tourné la guerre à peine terminée, il s’éloignait de tout spéculaire et du star system, pour proposer une œuvre sobre qui s’apparente au documentaire. On suit une petite troupe de soldats de base qui va aller d’Afrique en Italie, essuyer de nombreuses échauffourées avec un ennemi que l’on ne voit pas. Mais surtout, on les voit échanger pendant les longs moments où le soldat est en attente ou en période de repos : l’attente du courrier, un petit chien qui devient la mascotte du régiment, un disque avec l’enregistrement de la voix d’un fil impossible à écouter faute de gramophone, ou encore la police d’assurances d’un orphelin qui ne sait pas qui nommer comme légataire.

Parmi de nombreux figurants, vrais soldats dont certains périront dans le Pacifique pour certains, on trouve en têtes d’affiche Burgess Meredith dans le rôle d’Ernie Pyle (*), acteur discret de petite taille au visage malicieux et buriné qui sert aussi de narrateur ; et Robert Mitchum, chef revenu de tout au jeu extrêmement sobre, dans l’un de ses premiers rôles importants.

Cette illustration réaliste du quotidien des soldats en guerre reste un poignant hommage aux soldats, et une belle exception dans le cinéma hollywoodien de cette époque plus enclin à célébrer des héros flamboyants.

* Ernie Pyle était un vrai correspondant de guerre qui a vécu avec cette compagnie. Il partira ensuite pour le front du Pacifique où il sera tué par des balles japonaises en avril 1945. Il ne verra pas la sortie du film...