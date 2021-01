Track of the cat - William A. Wellman - critique

Résumé : Fin du XIXème siècle, Californie : En plein hiver, au petit matin dans la ferme isolée des Bridges, Joe Sam (Carl Switzer), un vieil indien à leur service, vient réveiller les trois frères pour les prévenir qu’une panthère noire rode auprès de leur bétail. Les aînés Curt (Robert Mitchum) et Art (William Hopper) décident de partir chasser le fauve. Avant de partir, Curt se moque de son petit frère Harold (Tab Hunter) dont la fiancée Gwen (Diane Lynn) a passé la nuit dans la maison auprès de leur soeur Grace (Teresa Wright). Ma’ (Beulah Bondi) prépare le petit-déjeuner pendant que Pa’ (Philip Tonge) prend son premier verre de whisky.

Critique : William A Wellman, prestigieux réalisateur depuis le début des années 20, en fin de carrière, réalise ici un long métrage difficilement classable. Celui-ci se situe entre le western, le film d’aventures façon Jack London et l’adaptation théâtrale ! L’essentiel du récit se déroule dans la ferme des Bridges, où les échanges sont vifs et nombreux. Le peu de scènes d’extérieur, souvent reconstituées en studio, précédées d’un plan de montagnes enneigées, montrent les protagonistes emmitouflés qui poursuivent un fauve que l’on ne verra jamais !

Dans la maison, on comprend que Curt le cadet est en fait le vrai chef de famille, plus par sa dureté et son injustice que par une quelconque aura. L’aîné Art est un doux rêveur, et le dernier est encore bien jeune. Curt a des mots très blessants envers ce jeune frère dont il convoite secrètement la fiancée. Il est aussi le préféré de Ma’, bigote qui a délaissé son mari, faible et alcoolique.

La sœur Grace, dépressive et effacée, préfère se réfugier auprès de son harmonium.

Dans ce salmigondis familial, la chasse au léopard, élément normalement central, devient presque accessoire.

Le cinéaste transpose pour la seconde fois le romancier Walter Von Tilburg Clark après L’étrange incident ("The Ox-Bow incident" 1943), western fondé sur le lynchage de trois étrangers accusés du meurtre d’un éleveur, excellent film de facture classique. Pour cette seconde adaptation, produite par la société Batjac de John Wayne, il a choisi de styliser son œuvre : il a demandé à son chef opérateur William H. Clothier de lui créer une lumière où les teintes sont atténuées comme un "noir et blanc en couleur".

Seules quelques tonalités très voyantes émailleront le film : le manteau de Curt, d’un rouge vermeil, le rouge du feu allumé volontairement pour guider, ou encore des allumettes à bouts bleus.

Cet ovni du septième art, qui finit par paraître trop long, est statique, trop bavard et peuplé de personnages antipathiques, en particulier ceux qu’interprètent Robert Mitchum et Beulah Bondi, dans le rôle de la mère.

Le film ne trouvera pas de distributeur en France ; il faudra attendre une diffusion au cinéma de minuit de Patrick Brion pour le découvrir : ce sera le 2 décembre 1984 dans le bien nommé cycle "raretés, curiosités".