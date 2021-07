Les Gazelles - la critique du film

Résumé : Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l’achat de leur premier appartement quand Marie est saisie d’un doute vertigineux. Sa rencontre avec un beau brun ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte Eric pour plonger dans le grand bain du plaisir et de la liberté. Mais elle va surtout se manger le fond de la piscine… Et découvrir un monde sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu comme une tare suspecte. Éclairée par des amitiés nouvelles, Marie va apprendre à envisager son célibat comme une chance d’où elle pourrait sortir plus forte, et enfin prête à être heureuse.

Critique : Le célibat, le mal du siècle ? C’est ce que sous-entend Mona Achache dans son nouveau film. Quatre ans après Le hérisson, qui évoquait le regard de la société sur les classes moyennes, dissimulant bien des trésors, la réalisatrice se base sur une pièce de Camille Chamoux pour filmer une bande de trentenaires à la recherche de l’homme idéal. Son personnage principal, après une dizaine d’années de relation sans nuages avec son compagnon rencontré au lycée, décide de s’en débarrasser pour vivre de manière plus excitante. Épuisée par la routine qui s’était peu à peu installée dans son couple et terrassée par la peur en signant un crédit de trente ans pour acheter un appartement avec lui, elle se retrouve un soir à traîner sa valise dans les rues, à la recherche d’une personne bienveillante qui saurait l’accueillir et la comprendre.

© Paramount Pictures

En plein burn out aussi bien professionnel que sentimental, elle se laisse guider par une bande de filles avec lesquelles elle va sortir, s’amuser, boire, danser et bien sûr, draguer. Car ce qui ressemblait au départ à une remise en question et à une période de réflexion se transforme rapidement en crise d’adolescence, certes tardive mais bien en cours, avec tous les désagréments que cela comporte. Squattant chez les unes et les autres, passant ses soirées à boire et à rechercher un coup d’un soir (si ça devenait une relation, ce serait encore mieux), la gentille Marie se transforme en monstre d’égoïsme qui pense surtout à se sentir mieux sans s’inquiéter spécialement des conséquences sur son entourage, aussi bien familial qu’amical. Répétant à qui veut l’entendre que le célibat, c’est quand même bien, elle passe malgré tout presque l’ensemble du film à rechercher un remplaçant à son amour de lycée, qui ne comprend absolument rien à ce qui arrive à sa compagne. Fiancé, parents, amis de longue date... Marie balaye tout sur son passage afin de s’amuser le plus possible, témoignant d’une immaturité qui devient vite agaçante.

© Paramount Pictures

Étrangement, l’attitude des personnages est en décalage total avec ce qu’ils disent, à tel point que l’on comprend surtout le contraire de ce que le scénario a voulu évoquer. Alors que tous les personnages féminins se cherchent, entre célibats, relations difficiles et pression sociale, toutes les situations les conduisent immanquablement à rechercher quelqu’un afin de former un couple. N’est-il donc pas possible que le célibat soit autre chose qu’une source de stress et de profonde tristesse ? Toutes les jeunes femmes du film, qui ont pourtant tout pour elles (sauf un homme à leur côté), semblent évoquer le contraire, notamment parce qu’elles ne conçoivent le bonheur parfait qu’à deux.

© Paramount Pictures

Ainsi Myriam (Naidra Ayadi) est sans cesse obligée d’expliquer pourquoi elle reste avec un homme plus âgé qu’elle à une bande de copines qui hurle à l’intolérance pour la moindre broutille mais n’accepte pas qu’elle vive une relation qui les dépasse. Véro (Olivia Côte) fait un transfert et traite son chien comme s’il était son mari. Sandra (Audrey Fleurot) est une femme de caractère qui montre toute sa fragilité lorsqu’elle est invitée à dîner par un homme. Seule Gwen (Anne Brochet) tire son épingle du jeu en restant elle-même, suivant une ligne droite parce qu’elle sait exactement ce qu’elle veut. Au milieu de tout ce chaos qui offre une image réductrice de la pauvre célibataire forcément dépressive, seule la relation entre les filles reste un point d’ancrage : la beauté de l’amitié contrebalance le profond désarroi dans lequel chaque personnage se trouve dès qu’un homme est dans les parages. Les soirées et les discussions qu’elles partagent apportent un peu d’humour à un film qui rappelle la difficulté d’assumer son célibat dans une société qui montre du doigt, le couple restant une référence indétrônable.

© Paramount Pictures

Servi par une bande-son pop et acidulée, le film évoque la dure loi de la jungle qui contrôle aujourd’hui les relations de couple. En basant une partie de l’action au cœur d’un centre Pôle emploi (où travaillent Marie, Sandra et Véro), la réalisatrice a voulu montrer que la dureté du monde du travail se retrouve également dans les rapports amoureux. La galerie de personnages n’a plus alors, comme le reste de la société, qu’à tenter de survivre dans un environnement souvent hostile où l’amitié reste le seul rempart contre une pression perpétuelle ressentie par toutes et tous.

© Paramount Pictures

Loin de la simple comédie pour filles, Les Gazelles montre également que rien n’est simple pour les hommes non plus, qui se débattent entre ce qu’ils peuvent donner et ce qu’on attend d’eux. N’étant pas de simples figurants au milieu de toutes ces femmes, ils sont aussi perdus qu’elles dans un contexte social qui cherche à leur imposer une norme dont ils ne veulent peut-être pas. Comme il est réconfortant alors, de se rabattre sur des soirées entre amis où personne ne vous juge ! Comme Marie semble soulagée d’en faire partie et de pouvoir s’exprimer, loin de ses parents qui la poussent à retourner avec son compagnon parce qu’ils l’adorent, loin de sa chef dépressive et encore plus loin des obligations comme le travail, les factures et la famille, autant d’éléments qui l’empêchent de réfléchir sur ce qu’elle désire. Ce n’est finalement qu’en pensant par et pour elle-même que le personnage semble trouver la paix. Courage, semble-t-elle dire ! Au milieu de ce quotidien difficile et de ces idées préconçues sur les célibataires, les ami(e)s seront toujours là.

Les suppléments DVD :

Making of

Scènes coupées

Galerie photos