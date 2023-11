Little Girl Blue - Mona Achache - critique

Résumé : À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors, par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

Critique : Little Blue Girl est un récit de la dispersion. D’abord parce que le tableau s’ouvre sur une pièce où les photographies, les enregistrements, les textes s’étalent partout sur les murs de l’appartement, et que derrière la découverte du témoignage de la mère de Mona Achache, s’écrit à mots feutrés, le drame d’une existence traversée par les abus sexuels et psychologiques, la destruction et la mort. La réalisatrice retrouve des carnets intimes de sa mère, des écrits secrets où cette dernière fait le bilan de sa vie, à la façon dont Mona Achache elle-même tente de recoudre les fils de sa propre destinée à travers celle de sa grand-mère et de sa mère. Pour ce faire, la cinéaste invite une actrice, en l’occurrence Marion Cotillard, à revêtir les traits, les vêtements, les attributs et les postures de sa mère, afin de percer le mystère de sa disparition dramatique.

Copyright Tandem

On n’aura pas vu une telle originalité depuis très longtemps sur les écrans. Le projet est très proche des écrivains que le long-métrage cite, à commencer la mère et la grand-mère de Mona, mais aussi Marguerite Duras, Jean Genet ou Violette Leduc, qui ont littéralement inventé l’auto-fiction. Le film est très inspiré. Le parcours littéraire et cinématographique de Carole Achache, mère de la réalisatrice, et de Monique Lange, la grand-mère, habite ce récit autobiographique où l’art tente de faire la synthèse des drames conscients ou inconscients qui hantent les générations, sans qu’elles prennent toujours en considération leur impact sur l’état psychique des familles. Pendant toute la projection, le temps semble suspendu dans un monde où littérature, réalisme et rêve se superposent. Le tournage lui-même devient une matière à pénétrer le mystère de la vie de Carole et Monique. La réalisatrice se fait le relai d’une époque très prolixe où les écrivains, les philosophes occupaient une véritable place dans l’espace public. La politique se mêle intimement au récit intimiste de cette famille fracturée.

Copyright Tandem

Little Blue Girl offre à Marion Cotillard un écrin merveilleux pour exprimer son talent. L’actrice souffre, se bat pour habiter l’ombre factice et morte de cette femme ravagée et ravageuse, Carole Achache. Elle s’approprie des mots qui ne sont pas les siens, elle pénètre sa voix, ses attitudes dans les enregistrements qui se déroulent sur l’écran, et donne vie au fantôme d’une existence autant magnifique que troublée. La prestation de l’actrice dépasse tout ce qu’on a déjà vu au cinéma au point que les traits du visage de Cotillard se fondent totalement dans cet être lunaire. En même temps, Mona Achache ne verse jamais dans le voyeurisme ou le mélodrame intime. Au contraire, elle fabrique grâce à la prestation lumineuse de sa comédienne principale, un récit universel, puissant, autant marqueur d’un passé pas si éloigné que cela où la création artistique a compté, que tourné vers le devenir de la littérature ou du cinéma. Le spectateur se trouve à son tour entraîné dans la spirale intérieure de ses propres héritages familiaux.

Copyright Tandem

Little Blue Girl s’affiche comme l’un des films les plus personnels et les plus originaux de la sélection cannoise en 2023. C’est en tous les cas une expérience de cinéma inédite et subjuguante, au service du talent incontestable de Marion Cotillard, de la mère et de la grand-mère de la réalisatrice.