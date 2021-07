Les Héroïques - Maxime Roy - la critique

Résumé : Michel est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec son grand fils Léo et ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.

Critique : Ce n’est pas un mauvais bougre, Michel. Juste un mec qui a dépassé la cinquantaine et qui a passé une grande partie de son existence à se droguer et à boire. Il parle un langage des banlieues largement démodé, avec déjà l’accent d’un homme qui a oublié de grandir. Et il tente de concilier son expérience de libération des addictions avec son rôle de père d’un jeune homme de dix-huit ans et d’un bébé. Les Héroïques porte magnifiquement son nom. Les protagonistes qui composent ce récit social et sensible racontent l’existence de héros du quotidien, des invisibles au monde, qui luttent chaque jour contre la maladie, la pauvreté et l’isolement. Le titre est d’autant plus adapté que Maxime Roy, qui signe son premier long-métrage, ne verse jamais dans le jugement, la compassion ou la mièvrerie. Au contraire, le réalisateur offre une œuvre sincère, où il est question de mort, de drogue, mais aussi de renaissance et de joie.

Copyright Pyramide Distribution

Parler de ce long-métrage est impossible sans évoquer les comédiens, François Créton et son fils Roméo, Richard Bohringer, Ariane Ascaride et Clotilde Courau qui donnent à ce récit une force incroyable. Le physique de Créton est particulièrement adapté pour donner chair à son personnage, tour à tour attachant, déroutant et immature, faisant même penser au regretté Cyril Collard. On assiste à son combat contre lui-même, surtout pour lui-même et sa famille, avec un intérêt croissant au fil de la narration. Le rythme du film s’intensifie avec l’insert de musiques absolument pertinentes, particulièrement quand le jeune Roméo Créton interprète une chanson de rap magnifique. Lui et son père irradient de beauté dans cette histoire simple qui met à l’honneur ces milliers de femmes et d’hommes, occupés à trouver dans leur vie la place qu’ils méritent. Difficile de ne pas parler de Richard Bohringer qui revient au cinéma dans la peau d’un grand-père malade, au bord du gouffre. Le comédien n’a pas perdu une seule once de ce qui a fait l’immense acteur des décennies précédentes. Il s’invite dans ce récit solaire et salvateur, comme si lui-même avait quelque chose à dire de son propre rapport à l’alcool.

spip-slider Copyright Pyramide Distribution

Le cinéma français gagne en qualité quand il s’attache à des sujets de cette nature, loin du parisianisme bourgeois et des complaintes autocentrées. La mise en scène brille de naturel, d’émotion et de douceur, offrant sur le grand écran des personnages authentiques et parfaitement maîtrisés. L’écriture du film ne souffre d’aucune faute de goût. Elle témoigne d’un renouveau des jeunes réalisateurs qui connaissent la société actuelle et savent la valoriser à travers des personnages de leur génération, bel et bien vivants et courageux. Les Héroïques témoigne de la force avec laquelle, parfois en dépit des discours politiques détachés du réel, nombre de personnes parviennent à rendre leurs existences meilleures, à surmonter des chocs à travers des parcours réussis d’insertion sociale et médicale. En ce sens, ce film est utile à nombre de spectateurs qui pourront se réconcilier avec leurs éventuels a priori sur ces populations exclues, démolies par les drogues et la précarité.

Copyright Pyramide Distribution

Les héroïques n’est pas un drame de plus. Il s’agit en réalité d’une expérience de cinéma tout autant dramatique que lumineuse et réjouissante. Elle donne à voir une vision du monde résolument optimiste dont nous avons besoin par les temps qui courent. En tout cas, un nouveau sociologue du cinéma est né. Maxime Roy fera entendre parler de lui dans les années qui viennent.