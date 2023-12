Les jeunes filles de San Frediano - Valerio Zurlini - critique

Résumé : Florence. Dans la quartier de San Frediano, le jeune Aldo (Antonio Cifariello), dit Bob, fait tourner beaucoup de têtes. Fort de son succès, il n’arrive pas à choisir clairement l’une de ses nombreuses prétendantes.

Critique : Le surnom de Bob en dit déjà long sur le caractère futile et creux du personnage principal : à l’époque, c’est dit dans le film, on nommait ainsi les beaux gosses en référence à la star de cinéma américain Robert Taylor qui passionnait aussi les Italiens.

Aldo, le fameux Bob de l’histoire, n’est ni bon, ni méchant... ni très malin : juste un jeune homme bien fait de sa personne, qui ne résiste pas à un joli minois. Cette habitude non calculée le conduit à plusieurs situations délicates dont il aura du mal à se dépêtrer.

Ce premier long métrage de Valerio Zurlini, qui hésite constamment entre la comédie (à l’italienne) et le drame, dresse le portrait d’un jeune dragueur, qui se perd en mensonges, compromis et trahisons, ne sachant pas, quoi qu’il arrive, résister à un jupon, et de ce fait, s’oblige à courir dangereusement plusieurs lièvres à la fois.

Le récit donne aussi l’occasion de présenter une belle galerie de personnages féminins, finalement pas si dupes de ce bellâtre certes gentil, mais totalement inconséquent. Les interprètes sont Rosanna Podestà (vue chez Pabst et Wise notamment), Corinne Calvet (la Française qui tourna aussi avec Ford et Decoin), Giovanna Ralli (Rossellini et Fellini), Marcella Mariani (Visconti) et Giulia Rubini (Comencini, Chenal). Elles parviennent à camper avec brio des proies qui s’en sortent plutôt bien.

Valerio Zurlini délaissera ensuite définitivement la comédie pour des drames intimistes, souvent ancrés dans l’Histoire : son deuxième film sera Été violent (Estate violente, 1959), avec Eleonora Rossi Drago et Jean-Louis Trintignant.

À noter que le film, dont on peut traduire le titre original par Le garçon de San Frediano, a été exploité en France en le féminisant : Les jeunes filles de San Frediano !