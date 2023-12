Le professeur - Valerio Zurlini - critique

Résumé : Dans un lycée de Rimini, Daniele Dominici (Alain Delon) vient d’être nommé professeur de lettres remplaçant. Original et à contre-courant, il va immédiatement diviser les avis des élèves et de sa direction.

Critique : Parmi les élèves de sa classe, Daniele va très vite charmer Vanina (Sonia Petrovna), une belle fille qui semble être fiancée à Pavani (Adalberto Maria Merli), un petit malfrat très possessif. Désabusé et délaissant son épouse Monica (Lea Massari), il va fréquenter un groupe de désœuvrés locaux, qui traîne la nuit, boit et joue au poker, et dont Pavani fait partie.

Étonnant film dans la carrière d’Alain Delon, et étonnant film tout court. Ici au sommet de sa popularité, l’acteur français choisit un production italienne où il incarne un perdant. Son personnage, précédé d’un lourd passé que l’on ne connaîtra pas, traîne son spleen, dans une déambulation où il ne se départ quasiment jamais de son manteau camel et son pull à col roulé. La ville balnéaire de Rimini, ici en hiver sous un brouillard permanent, est d’une tristesse incommensurable. Entre la jeune fille insaisissable et son épouse dépressive sur le point de le quitter, c’est finalement, contre toute attente, auprès de ses nouveaux amis qu’il va trouver les meilleures relations, notamment avec Spider (Giancarlo Giannini), un étrange médecin cultivé, et le silencieux mais attentif Marcello (Renato Salvatori).

Le titre original que l’on peut traduire par La première nuit de quiétude emprunté à Goethe, illustre beaucoup mieux l’ambiance triste et désabusé, beaucoup mieux que le titre français totalement impersonnel.

Cette étonnante association, entre le cinéaste des amours impossibles et la star française, qui fut difficile, débouchera néanmoins sur une œuvre mystérieuse et désespérée où l’acteur s’avère tout à fait exceptionnel. Devant l’échec relatif de ce film, surtout en France, Delon, à quelques exceptions près, reprendra ses rôles de dur à la gâchette facile qui ont toujours fait son succès. On ne peut que le regretter devant l’étonnante densité de ce Professeur.

Valerio Zurlini tournera encore un film ensuite, l’un de ses meilleurs Le désert des Tartares, avant de décéder prématurément en 1982 à seulement 56 ans.