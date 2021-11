Les magnétiques - Vincent Maël Cordona - critique

Résumé : Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

Critique : Ils vont fêter l’avènement de l’élection de Mitterrand en 1981. C’est un choc dans cette France de droite mais la petite bande de jeunes qui chantent et boivent de la bière ne sont pas complètement dupes que le changement ne sera peut-être pas celui qu’ils espèrent. Toujours est-il que ces gamins partagent la même passion des radios alternatives et secrètes à une époque où les médias étaient encore fortement contrôlés par l’État. Philippe occupe la place centrale dans ce récit branché et musical. Il est en quelque sorte un précurseur des arrangeurs ou des DJ d’aujourd’hui. Il passe d’une bande à l’autre, enregistre des sons sur des cassettes, et réenchante ainsi sa petite existence provinciale. L’obligation du service militaire pointe son nez au milieu de sa vie bouleversée par un amour impromptu et la rentrée dans l’âge adulte.

Copyright Paname Distribution

On a presque oublié que Mitterrand a permis aux radios FM d’exister légalement et de se multiplier sur nos chaînes. En ce sens, le président socialiste a permis à la musique de se libéraliser et de sortir des carcans d’une culture normative, édictée par le pouvoir économique. Les Magnétiques raconte à travers la figure de ce héros sensible et doux, la folie des boîtes de nuit, l’éclectisme musical des milieux interlopes et une Europe encore écartelée entre l’empire capitaliste et le bloc communiste. C’est un film qui rafraîchit les mémoires dans un joyeux bain de couleurs et de sons. On se lance avec Philippe dans les rues de Berlin et nombre de personnes qui étaient alors des jeunes adultes se retrouveront dans cette belle énergie.

Thimotée Robart qu’on avait vu en 2019 dans le film remarqué Vif-Argent magnétise littéralement l’écran. Il incarne un jeune-homme discret et timide, qui évolue dans un milieu familial modeste et violent. Son regard noir illumine proprement le film et les comédiens qui l’accompagnent semblent presque transparents. Il y a même chez ce jeune homme une propension à cultiver une forme de désir très ambiguë qu’il s’agisse des hommes ou des femmes. Sa voix presque juvénile accompagne le récit qui constitue une sorte d’éducation sentimentale moderne. Seule sa Dulcinée l’encourage à devenir lui-même, choisissant même de s’effacer au bénéfice de sa liberté.

Copyright Paname Distribution

Les Magnétiques constitue une petite surprise dans le paysage cinématographique. C’est un film sur l’amour, la modernité, la liberté musicale et le désir. Il est conçu pour les jeunes des années 80 et tous ceux plus largement qui voudront se reconnaître dans les traits de ces mômes plein de fougue.