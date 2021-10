Palmarès du 27e Festival de Jean Carmet de Moulins

Le festival Jean Carmet s’est clôturé ce mardi soir 19 octobre et a mis à l’honneur le film Les magnétiques de Vincent Maël Cardona en attribuant :

le Prix du jury second rôle féminin à Marie Colomb.

le Prix du jury second rôle masculin à Antoine Pelletier.

Le prix du Public est également décerné à Les magnétiques sacrant Marie Colomb meilleur second rôle féminin et Joseph Olivennes meilleur second rôle masculin.

Le prix Festivals Connexion revient à la directrice de casting Anaïs Duran pour l’ensemble de la direction artistique du film Les meilleures de Marion Desseigne-Ravel.

Le choix du jury Jeune Espoir s’est tourné vers

Zoé Héran, nommée Meilleur Jeune Espoir féminin pour son interprétation dans A point d’Aurélie Marpeaux.

Adil Dehbi Meilleur Jeune Espoir masculin dans le film d’école Ça passe.

Le prix du public du Meilleur Jeune Espoir féminin récompense Armande Boulanger pour son interprétation dans Ourse de Nicolas Birkenstock et le prix du public Meilleur Jeune Espoir masculin Idir Azougl pour son rôle dans Sami la fugue de Vincent Tricon qui remporte également le prix Révélation Francophone ARDA I ADAMI (prix d’interprétation non genré à un comédien remarqué dans les films courts de la compétition Jeune Espoir).

Le Prix Coup de cœur Jury Junior est allé au court métrage Elles allaient danser de Laïs Decaster, et une Mention spéciale a été attribuée à A Questo punto de Joseph Rozé et Pablo Cotten.

Le Prix des détenus réservé à l’un des huit films vus par les détenus de la Maison Centrale du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.est octroyé à homme sage de Juliette Denis.