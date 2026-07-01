Les matins merveilleux - Avril Besson - critique

Résumé : De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.

Critique : Il est des jours qu’on voudrait ne jamais voir arriver, surtout lorsqu’il faut franchir le balcon pour rejoindre la chambre de sa grand-mère qui vient de décéder. Il faut dire que les services de secours ne sont pas toujours des plus arrangeants face au pire que la vie puisse réserver, à savoir la disparition d’un être proche. Mais notre jolie héroïne, Charlie, ne se démonte pas pour autant : elle enfourche sa voiture et rejoint le sud de la France, en pleine Côte d’Azur, où elle doit remettre un ensemble de vinyles des années 1970. L’occasion fait le larron et, de fil en aiguille, elle rencontre Marina, une jeune femme trans, un passionné de disco, et retourne sur les pas de sa propre mère.

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Les matins merveilleux est une comédie sentimentale qui ne se prend surtout pas au sérieux. India Hair, sans doute trop rare au cinéma dans des rôles principaux, habite son personnage avec une élégance et une douceur incontestables. Finis les seconds rôles : elle endosse ici un personnage délicat et haut en couleur, qui suscitera naturellement l’empathie du spectateur. Avril Besson, pour ce premier long-métrage après plusieurs courts remarqués, choisit un style aéré et léger avec cette histoire d’amour et d’amitié sur les côtes de la Méditerranée. Nous ne sommes pas en été, les plages sont désertes et tout est réuni pour que ce joli personnage atypique renverse les stéréotypes et se laisse porter par des amours imprévisibles.

Le long-métrage offre la possibilité de voir la comédienne Raya Martigny devant une caméra, elle qui est fortement plébiscitée par les communautés gay et trans. Les temps ont changé et le cinéma offre enfin la chance à des acteurs aux profils culturels et sociaux multiples d’apporter une nouvelle couleur à la créativité cinématographique, en espérant seulement qu’on ne les cantonne pas à des rôles genrés. En tout cas, Avril Besson bouscule les a priori en déjouant les représentations convenues de la transidentité dans un registre hétéro- ou homo-normé. La vie est imprévisible et la réalisatrice le met en scène dans cette comédie attachante et lumineuse.

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Il faut aussi mentionner Éric Cantona qui déploie, non sans une certaine candeur, quelques pas de danse disco en pleine boîte de nuit. Il dévoile le visage attendrissant d’une masculinité passée à côté de l’évidence de l’amour. Il a enfin choisi un film dépouillé et simple, qui ne fait que confirmer son aisance à fréquenter les plateaux de cinéma. Bien sûr, Les matins merveilleux ne révolutionne pas la comédie sentimentale française, mais en tout cas, le film met à l’honneur une jeune réalisatrice qui signe une mise en scène sans faute. Là où le scénario aurait pu frôler l’invraisemblance, elle parvient à renverser les situations dans des quiproquos qui donnent au récit une dimension solaire.

On retrouve toutefois les tics d’un certain cinéma à la française avec ces scènes de karaoké qui ont pour effet d’accentuer les émotions. Mais India Hair danse, elle aussi, sur des airs des années 70, et il est heureux d’en apercevoir le profil sur un écran de télévision où sa propre mère enchante les discothèques.Les matins merveilleux est un film Les matins merveilleux est un film écrit et réalisé pour le seul plaisir des spectateurs, qui pourront constater une nouvelle fois qu’India Hair est une grande actrice, injustement cantonnée trop souvent à des rôles secondaires. Ce premier long métrage constitue donc une agréable surprise.