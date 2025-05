Les musiciens - Grégory Magne - critique

Résumé : Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père : réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’ego se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement : Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

Critique : Grégory Magne continue son étude des sens. Après Les parfums qui chatouillait agréablement l’odorat, il met cette fois l’ouïe à contribution. Une ouïe qu’il est préférable d’avoir bien éduquée, puisqu’il s’agit de pénétrer le monde réputé fermé de la musique classique. Certes, le désir du cinéaste de le rendre accessible à tous ne fait aucun doute. L’excellence de la partition de Grégoire Hetzel familiarisera à coup sûr les oreilles les moins aguerries à la perfection des sons, sans toutefois permettre aux plus néophytes d’entre nous d’en saisir toutes les subtilités. La bonne idée, c’est de faire d’Astrid (Valérie Donzelli) une jeune femme vive et spontanée, le chef d’orchestre de cette entreprise plus périlleuse qu’il n’y paraît. Elle n’a qu’un seul but : réaliser le rêve musical de son père mort avant d’avoir pu réunir un quatuor (deux violons, un alto et un violoncelle) pour un concert. Astrid n’a pour tout bagage que son enthousiasme et bien peu de connaissances musicales. La scène d’ouverture nous la présente, en compagnie d’un luthier, scrutant l’intérieur d’un violoncelle avec des yeux d’enfant. Sa volonté d’apprendre, son énergie à vaincre les obstacles créent une immédiate complicité avec ceux qui culpabilisent de ne pas différencier un do d’un ré.

Copyright Pyramide distribution

Mais au delà de cette généreuse initiation à l’art millénaire qu’est la musique classique, Les musiciens est une plaisante comédie humaine sur la difficulté du vivre-ensemble et la nécessité de compromis pour trouver l’harmonie et sublimer le beau. Fin observateur des relations entre les êtres, le réalisateur également scénariste (avec la complicité d’Haroun) nous livre, sans jamais se prendre au sérieux mais sans en faire un drame non plus, les secrets et les tourments de chacun de ses personnages. À commencer par Astrid dont on devine la relation privilégiée qu’elle entretenait avec son père. À l’inverse, son frère a dû reprendre l’affaire familiale par nécessité et sa conduite n’est dictée que par des finalités mercantiles, en aucun cas artistiques. C’est donc contre lui qu’elle mènera son premier combat. Elle devra ensuite développer des trésors de diplomatie pour apprivoiser ce génie solitaire de Charlie Beaumont.

Copyright Pyramide distribution

Aussi revêche que lumineux, ce rouage essentiel permet à Frédéric Pierrot de trouver ici l’un de ses plus beaux rôles. Mais c’est bien grâce à l’assemblage hétéroclite de notre quatuor (composé de vrais musiciens) que l’on atteint le point d’orgue. Georges (Mathieu Spinosi), violoniste reconnu mais imbu de lui-même, toise de son mépris la toute jeune Apolline (Emma Ravier), fière de ses nombreux followers, tandis que Peter (Daniel Garlitsky) et Lise (Marie Vialle) profitent de ces retrouvailles inattendues pour régler d’anciens conflits mal digérés. Un ensemble désuni qui prouve sans fausse note que briller de tous ses feux la création doit surpasser bien des aléas, tant humains que financiers.

La musique adoucit les mœurs, prétend un dicton populaire. À coup sûr, ce film qui lui fait la part belle réjouira les passionnés de relations humaines autant que les amateurs de musique, initiés ou non.