Les parfums - Grégory Magne - la critique

Résumé : Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Critique : Anne est un nez. C’est-à-dire qu’elle est capable de repérer toutes les moindres odeurs et de reconstruire un parfum, en fonction des opportunités industrielles ou économiques. Elle pratique ce métier avec un talent aussi grand qu’elle est insupportable et méprisante. En face d’elle, un chauffeur, Guillaume, récemment divorcé, qui vit à peine de ses courses et ne parvient pas à récupérer sa fille une semaine sur deux, faute de moyens. Deux France s’opposent dans ce long-métrage : celle de la haute bourgeoisie parisienne, enfermée dans des immeubles haussmanniens de luxe et des préjugés de toutes sortes, et celle des employés qui ne finissent pas leur fin de mois et luttent contre ce qui pourrait s’apparenter à une forme d’injustice administrative. Les Parfums pourrait signer le retour d’un cinéma marxiste, dans notre époque où les clivages sociaux n’ont jamais aussi importants. Au contraire, Grégory Magne, qui réalise sa deuxième comédie, ne cherche pas à renforcer les oppositions. Il met en scène deux personnages attachants et singuliers, dans une histoire où la douceur et la légèreté sont les principales qualités.

Montel et Devos forment un duo qui fonctionne admirablement. Loin de verser dans la caricature et les excès, ils parviennent à incarner deux êtres perdus à leur façon dans la solitude et les problèmes. La mise en scène de Grégory Magne témoigne d’une admirable humanité. Le spectateur se prend d’affection pour cette femme maladroite dont on excuse les impolitesses, et pour cet homme débonnaire, dont on comprend les errements. Chacun pourra se retrouver derrière ces deux héros qui, à leur manière, réunissent deux univers socioculturels différents, mais complémentaires. Le cinéaste adopte l’humour pour fil conducteur de son récit, contre toute tentation de moquerie ou de sarcasme. Il aime ses personnages, autant que ses comédiens, dont on perçoit le plaisir de jouer sans fard et avec aisance.

Les parfums est un cinéma qui se revendique populaire et fait du bien. On est loin de cet ethnocentrisme parisien où les gens se complaisent dans du sentimentalisme. Le film touche les spectateurs dans toute leur diversité sociale et culturelle. On en apprend beaucoup sur le métier de nez et des aléas terribles qui pèsent sur lui, dans cet univers ô combien excluant de la parfumerie. Surtout, on découvre avec ravissement l’importance des fonctions de parfumeurs, pour rendre les odeurs industrielles plus supportables ou faciliter le marketing des produits dans nos grandes surfaces. En ce sens, le long-métrage invite à beaucoup d’intelligence. On ne peut pas traverser cette histoire sans réfléchir à la machinerie de la consommation et aux stratagèmes insupportables dont sont capables les fabricants pour faire vendre leurs marques. Les films qui invitent autant à la détente qu’à la réflexion sont rares et ce début d’été est une opportunité véritable pour aller découvrir ce petit bijou de délicatesse.