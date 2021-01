Les opportunités de l’inattendu - Quand l’imprévu devient l’occasion de transformer sa vie - M.A. Favre - critique du livre

Résumé : Est-ce un hasard si je me retrouve entre vos mains ? Êtes-vous prêt ? À être surpris. À braver l’incertitude. À anticiper l’imprévisible. À vous préparer à l’imprévu. À accueillir l’inattendu. À saisir l’occasion d’explorer l’art de la sérendipité. À vous découvrir vous-même sérendipitiste. À considérer que l’accident ou l’échec puisse devenir une opportunité en donnant sa chance à l’erreur. « Sortir des sentiers battus n’est pas se perdre, mais parfois le seul moyen de trouver sa voie. »

Critique : Les opportunités de l’inattendu - Quand l’imprévu devient l’occasion de transformer sa vie est un ouvrage à l’écriture fluide et aéré. Ce livre a quelque chose d’aérien et nous permet de nous élever au-dessus d’un temps qui semble a priori nous échapper, pour mieux le retenir. L’auteure part autant de son expérience personnelle que d’une sagesse, puisant dans tous les âges et toutes les cultures du monde, afin d’étayer sa réflexion convaincante et enthousiaste.

Pour ce qui est de la sagesse, elle se réfère à celle des anciens (du fameux kairos grec au poète japonais Bashô, qui a donné ses lettres de noblesse au haïku, consistant justement à saisir l’instant), sans omettre celle de personnes illustres plus contemporaines. Ainsi, le philosophe Vladimir Jankélévitch semble l’inspirer énormément, mais des artistes à la pensée révolutionnaire comme Pierre Soulages ou André Breton ont aussi droit de cité. Favre nous parle également, de manière intimiste, de son enfant à naître, de la notion de brown-out (perte de sens) au travail, auquel elle n’échappe pas, d’un congé parental de dix-huit mois qui lui coûte sa place de cadre supérieur.

Perdre son emploi est-il cependant une fatalité inéluctable ? Non. La preuve : cet événement va engendrer une autre possibilité heureuse (l’opportunisme revêt souvent un caractère péjoratif, mais il faut l’interpréter avec plus de bienveillance : la notion de sérendipité est copieusement développée) : celle de poser des mots sur un incroyable défi handisport -couronné de succès- que relève un jeune homme tétraplégique et lumineux de vingt-neuf ans.

Dans ce livre, qui est, comme l’indique dans son sommaire, un "cheminement", elle évoque également certains lieux qui constituent autant de balises la ramenant à son passé, pour mieux aller de l’avant cependant. Cet ouvrage, à découvrir de toute urgence, est en lui-même une opportunité à saisir et vous en sortirez métamorphosé-e.