Les quatre filles du docteur March - Gillian Armstrong - critique

Résumé : Guerre de Sécession. À Concord dans le Massachusetts, les quatre filles March, toutes différentes mais très unies, s’apprêtent à passer de nouveau un Noël sans leur père parti au front.

Critique : Réalisé par l’australienne Gillian Armstrong, ce film est une autre version du roman éponyme de Louise May Alcott. Après un muet de 1919, une première version parlante signée George Cukor (1933), une deuxième due à Mervyn LeRoy (1949), plusieurs adapatations en séries télévisées, et même un film d’animation, cette prestigieuse version hollywoodienne, à la distribution trois étoiles, a pour ambition de mettre cette histoire, certes féministe, mais un peu désuète, au goût de jour.

Si la réalisation linéaire et classique ne se distingue pas particulièrement par rapport à ce qui se pratique dans ce type de production, son intérêt principal réside dans l’étude plus fouillée des personnages féminins, en y incluant une dimension sociale beaucoup plus marquée que dans les précédentes versions. Si l’aînée Meg (Trini Alvarado) est plus effacée, Jo (Winona Ryder) va quant à elle faire passer ses ambitions de romancière avant tout autre considération d’épanouissement personnel et ainsi proposer un personnage complexe bien dessiné ; le personnage de Beth (Claire Danes), bien terne, reste secondaire ; et Amy devient particulièrement pétillante grâce à l’interprétation tout en finesse de la toute jeune Kirsten Dunst (douze ans à l’époque).

Copyright Columbia/Di Novi Pictures

Face à ce quatuor omniprésent auquel s’ajoute Susan Sarandon (la maman), toujours très juste, les rôles masculins principaux (pourtant interprétés par Christian Bale, Gabriel Byrne et Eric Stoltz) paraissent un peu faibles. Et une fois de plus, la guerre de Sécession ne sert que de toile de fond, rien de plus.

Au final, un film honnête qui n’apporte que peu par rapport à ses illustres prédécesseurs.