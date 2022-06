Les rôdeurs de l’aube - Tim Whelan - critique

Résumé : En 1866, dans l’Indiana, le gang des frères Reno sème la terreur avec la complaisance de quelques élus locaux. On fait alors appel à une agence de détectives qui va envoyer un agent. Malgré un guet-apens, les frères réussissent à s’en sortir, sauf un qui est tué. Un deuxième agent, James Barlow (Randolph Scott), est alors dépêché.

Critique : Bien qu’inspiré d’une histoire vraie, ce western s’avère confus et particulièrement bavard.

Si le contexte rappelle la saga des frères James, on se trouve loin du mythe et de la légende. Les frères dont il est question ici sont de grossiers personnages, sans foi ni loi, uniquement poussés par l’appât du gain. Il ne se gênent pas par ailleurs pour exploiter leur jeune sœur comme maîtresse de maison.

Il est difficile aussi de prendre faits et causes pour James Barlow, platement interprété par Randolph Scott, agent infiltré, passant pour un artiste peintre qui se transforme en un clin d’œil en complice de hold-up pour les besoins de la cause.

Sur un tempo trop rapide, on ne fait que survoler ce récit qui aurait pourtant mérité quelques intéressants développements : la personnalité de la sœur des hors-la-loi, l’implication réelle des élus corrompus, qui ne sont traités ici que sous un certain angle de comédie, ou encore la tentative de lynchage survenant à la fin et qui est trop vite expédiée.

Même si l’on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer, il est difficile de se passionner pour ce petit western finalement fade, et dont on ne peut pas vraiment non plus retenir l’interprétation.