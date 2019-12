Les Rois mages - la critique du film

Résumé : Balthazar, Melchior et Gaspard se sont égarés dans le temps : atteignant l’étable de Jésus, ils sont projetés en 2001. La poursuite de leur mission les conduit à Paris où ils trouvent un enfant place de l’Etoile, qu’ils prennent pour Jésus. Leur quête se déroule dans l’admiration des merveilles de la société occidentale du XXIe siècle.

Notre avis : Des personnages égarés dans une époque qui n’est pas la leur. Un film qui capitalise sur les anachronismes subséquents. Ça vous rappelle Les visiteurs ? Eh bien oui, le retour des Inconnus, en 2001, ce n’était donc qu’une réécriture paresseuse du divertissement signé Jean-Marie Poiré. Après avoir réglé leurs problèmes contractuels avec leur ancien manager Paul Lederman - il leur avait interdit de se produire sous leur nom -, les Inconnus se retrouvent pour une comédie poussiéreuse, à qui on ne fera nulle offrande. Un mince argument tient lieu d’histoire. Il pourrait figurer sur un ticket de métro : Gaspard, Melchior et Balthazar, à la recherche du petit Jésus, disparaissent dans une faille temporelle et se retrouvent projetés dans le Paris du vingt-et-unième siècle.

Les trois comiques se sont très nettement trompés de format, croyant qu’un sketch aimable de cinq minutes peut divertir le spectateur pendant une heure et demie, d’autant que l’apparition des deux personnages Jo et Macha, incarnations de Joseph et Marie, semblent des artifices tellement visibles qu’on n’y croit pas une seconde. Les comédiens Virginie de Clausade et Walif Akfir non plus. Ils ne semblent absolument pas à leur aise dans ces personnages.

A mesure qu’il avance, le film s’enlise dans le pitoyable médiocre (la scène en boîte de nuit, en particulier, semble peser une tonne). Tout ce beau monde finit sur un plateau de télévision, dans une émission présentée par le très populaire Emmanuel Chain. Aujourd’hui, qui se souvient de Chain ? Et qui se rappelle Les Rois mages ?