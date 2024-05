Les trois fantastiques - Michaël Dichter - critique

Résumé : Max, Vivian et Tom, treize ans, sont inséparables. Ce début d’été est plein de bouleversements : la dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ses combines vont peu à peu entraîner les trois adolescents dans une chute qui paraît inéluctable…

Critique : Ils sont trois jeunes, liés comme les doigts d’une même mains : Max Vivian et Tom. C’est une amitié qui est jolie à regarder avec leurs envolées en vélo dans la forêt, leurs ricanements adolescents et ce petit monde rien à eux où les filles rentrent encore difficilement. Les choses seraient au mieux s’il n’y avait eu pas le retour du grand frère de Max, Seb, sorti de la prison pour bonne conduite, dans un domicile où la mère se morfond de tristesse en regardant des séries sur son ordinateur. En bon système organisé, le retour du frère ainé va faire basculer cet équilibre serein que s’étaient trouvés les trois amis, "les trois fantastiques" comme ils se plaisent à se définir, dans un drame terrible.

Les trois fantastiques est une première œuvre de cinéma avec beaucoup de qualité, mais aussi les fragilités et les maladresses justement d’un premier travail au cinéma. Sans doute que la difficulté majeure de ce long-métrage demeure une vision très pessimiste du monde, où tout espoir n’est plus permis. Pourtant, ce trio de potes promettait une ambiance ludique et sensible du type de celle de Jeux interdits. Mais on n’est plus à la même époque. Certes, les jeunes peuvent toujours être tentés de défier les règles et les adultes, mais ici on parle de drogue, de règlements de compte et de violences scolaires. À côté de ce versant très noir de la réalité de vie des personnes de l’est de la France, il y a cette complicité très belle entre les mômes et ce lien de fraternité qui unit Tom à Seb.

Copyright Zinc Film

Les trois fantastiques, c’est donc d’abord ces trois jeunes comédiens, Diego Murgia, Jean Devie et Benjamin Tellier. À leur côté, deux acteurs plus âgés dans le métier, naturellement Emmanuelle Bercot et le désormais très coté Raphaël Quenard. Justement, s’il doit y avoir quelques réserves sur l’interprétation des acteurs, celle de Raphaël Quenard manque un peu d’originalité. Le comédien a tendance finalement à peu se renouveler dans ses rôles, à l’exception peut-être, du Deuxième acte de Quentin Dupieux, dernièrement. Chien de la casse avait permis de révéler Raphaël Quenard et il ne faudrait pas qu’il se cantonne à ce type de personnage volubile et au timbre de voix si particulier. Quant à Emmanuelle Bercot, elle n’est pas totalement convaincante dans ce rôle de mère dépressive et dépassée par ses gosses.

Michaël Dichter ouvre tout de même une vraie vision du cinéma. Il opte pour un récit à la fois très sensible et âpre. Il filme parfaitement bien l’amitié entre les trois protagonistes, laquelle s’abîme doucement face aux épreuves que subit notamment Tom. Le manque d’argent est criant et donne à voir un pan de la société française aux perspectives sociales assez incertaines. Le film est explicite s’agissant de toute une frange de la population auprès de laquelle un certain président de la République demandait de traverser la rue pour trouver du travail. Le réalisateur tente d’apporter une note d’optimisme dans la façon dont ces jeunes tentent de récolter trois francs six sous pour leurs projets de vacances, optimiste vite ébranlé par la réalité.

Copyright Zinc Film

Les trois fantastiques se laisse regarder non sans un certain plaisir, et notamment à l’aune des promesses que révèle Michaël Dichter. Les invraisemblances parasitent parfois un peu le récit, mais sans véritable gravité. On retient surtout un beau portrait d’adolescents, au début d’une vie dont ils devront décider des orientations qu’elle va prendre. La crise du chômage n’épargne pas leurs familles. L’école est aussi fortement étudiée, avec cette violence terrible entre les élèves, prenant la forme de harcèlement voire de maltraitances. On mesure l’impuissance des adultes face aux réseaux sociaux, et à la détermination de quelques jeunes à imposer leur domination.

Voilà donc un film sincère, touchant, et surtout un premier galop d’essai pour un réalisateur qui devra faire parler de lui dans les mois et années futurs. les trois jeunes acteurs méritent aussi notre attention toute particulière. Et puis, cela fait toujours du bien de savoir que la question des valeurs n’est pas un débat dépassé mais continue de porter les jeunes générations dans les choix d’existence qu’elles opèrent.