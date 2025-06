Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu - La critique du roman

Résumé : Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans ; avec son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

LIRE NOTRE CRITIQUE DE L’ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Critique : Lorsqu’on a quatorrze ans et que l’on vit dans une région en pleine désindustrialisation, on rêve d’un ailleurs différent. Entre le corps qui se transforme accompagnant les premiers émois, ou en piquant une barque pour aller voir plus loin, c’est l’aventure qui commence. Anthony ne veut pas de la vie qui l’attend : « licencié, divorcé, cocu ou cancéreux ». Dans son monde, « les hommes parlaient peu et mouraient tôt ». C’est élevé dans ce milieu qu’il ambitionne d’être quelqu’un d’autre, de ne plus vivre sa vie à moitié, prisonnier de rouages qu’il ne maîtrisera jamais. Il veut vivre et exister. Pour cela, il n’y a qu’une solution : « foutre le camp » !

L’action se déroulera sur quatre étés : 1992, 1994, 1996, 1998. Et quatre chansons : Smells Like Teen Spirit, You Could Be Mine, La Fièvre et I Will Survive. Toute une époque reconstituée, à renfort d’objets ou de sujets typiques de cette décennie.

Mais ce livre est beaucoup plus qu’un roman générationnel ou d’initiation. D’une écriture à fleur de peau, Nicolas Mathieu met en scène Anthony, Hacine, Stéphanie et bien d’autres par les descriptions émouvantes de leurs sensations, de leurs passions. Ils ne sont pas vraiment pauvres, ils ne sont pas vraiment riches, ils naviguent tous dans une sorte de classe moyenne qui irait de la petite bourgeoisie à le classe populaire. L’avenir qu’on leur réserve ne pourra jamais contenter l’ardeur de leur jeunesse.

Être raisonnable est la seule issue que leur proposent leurs familles résignées, les formations sans débouchés, les administrations donneuses de leçons ou les emplois abrutissants. Se taire, ne pas faire de vagues, accepter sa condition. Mais à quatorze, seize, dix-huit ou vingt ans, on n’a pas l’âge d’accepter « une vie à peu près », « une vie peinarde et modérément heureuse », et se satisfaire « de salaires décents et d’augmentations raisonnables ». Fuir, partir, tout quitter, avec pour horizon des espérances illimitées. Mais avant « le pincement des petits matins blêmes », s’oublier dans la drogue ou l’alcool, s’occuper avec de menus larcins ou construire des trafics interdits mais prometteurs de lendemains meilleurs, se griser de vitesse sur un vélo, une mobylette ou une moto. Courir, s’échapper. Et aimer, s’enivrer d’amour à en crever.

Anthony le « prolo », et Stéphanie la « petite bourge » que la passion dévore, pourront-ils se soustraire aux automatismes de la reproduction sociale et du conditionnement culturel qui les enferment ?

Après Aux animaux la guerre, son premier roman, polar noir se situant également dans l’Est de la France, Nicolas Mathieu, avec Leurs enfants après eux, obtient le prix Goncourt 2018. Mais il nous offre surtout une superbe ode à la liberté et une farouche dénonciation de l’injustice sociale.

Un roman à voir, grâce à son écriture charnelle et ses personnages puissamment romanesques, et à lire, avec tout l’absolu qui le caractérise, pour cette flamme d’espoir qui nous illumine, brillante et bouleversante !