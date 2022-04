Lieutenant Versiga - Raphaël Malkin - critique du livre

Résumé : Darren Versiga, flic du Mississippi, est obsédé par un « cold case », une affaire non élucidée en 1977. Pugnace, il refuse de laisser tomber l’Affaire, qui le mènera à rencontrer le tueur en série le plus meurtrier de l’Histoire des Etats-Unis.

Critique : La réalité dépasse souvent la fiction et c’est bien le cas avec le portrait de Darren Versiga, écrit comme un roman, dans un récit rythmé comme une enquête. Raphaël Malkin, journaliste, ex-correspondant américain pour le magazine Society, avait fait le portrait du lieutenant dans les colonnes de son journal, avant de se rendre compte qu’il pouvait en tirer un livre.

Tout commence par des ossements, découverts dans un sous-bois du Mississippi lors d’une partie de chasse, en 1977. Sans ADN, technique inconnue à l’époque, ni suspect crédible, le dossier se retrouve en 2010 dans les « cold case », ces affaires non élucidées, qu’un journal décide de relancer en faisant appel aux témoignages des lecteurs. Ces réseaux de nouveaux détectives peuvent apporter des éléments jusque-là mis de côté. Darren Versiga se porte alors volontaire, par goût du devoir et pour rouvrir certains dossiers. Il ne se doute pas alors qu’il va entretenir une obsession pour une « Jane Doe », une femme dont les ossements ont été trouvés à la fin des années 1970.

Comme l’écrit l’auteur dans les premières pages,

Darren Versiga est à lui tout seul ce que l’Amérique des plaines est tout entière : un peu bas du front et généreux.

Ce champion de tir a le physique haut, le nez imposant souligné par une épaisse moustache et surtout une identité de flic profondément ancrée, où s’imbriquent le sens du devoir, la sensibilité à la reconnaissance et une foi inébranlable en la justice. Retrouver l’identité et comprendre l’histoire de cette femme lui devient alors indispensable, d’autant plus que son flair sans pareil lui permet de résoudre régulièrement les enquêtes de Pascagoula (Mississippi) que l’on retrouve dans les entrefilets du journal local.

L’existence de cette commune est monotone, laborieuse et difficile, l’atmosphère lourde. Rien ne préfigure une petite ville à attirer un tueur en série et pourtant, Samuel Little, le plus meurtrier du pays connu à ce jour, a séjourné dans ce lieu. Suffisamment pour croiser la route de la fameuse « Jane Doe » de Darren Versiga ? C’est ce qu’il croit, et pendant plusieurs années, malgré les épreuves, il va tenter de résoudre ce mystère.

Dans le livre, les destins des deux hommes se retrouvent liés, non pas par le jeu du chat et de la souris, mais par la quête de vérité. Chacun, à sa manière, veut rendre publique la vérité. Le tueur pour sa gloire, le flic pour la dignité de sa victime. Voilà une caractéristique de Versiga, tout au long de son existence, qui transparaît dans l’écriture sobre et documentaire de Raphaël Malkin : la dignité, qu’illustrent les marques de reconnaissance affichées dans son bureau, en souvenir de ses fiertés professionnelles, que représentent aussi ses matchs de boxe qui lui forge sa combattivité ou sa résilience après le drame de l’ouragan Katrina, qui aurait pu enlever la vie de ses proches. Versiga a le sens des responsabilités, la fragilité de ceux qui s’appliquent, et l’humilité salvatrice.

Le récit de sa vie tient au talent de l’auteur pour retranscrire l’atmosphère d’une enquête policière hors normes, l’air de rien, pour planter les décors aussi bien que ses personnages. L’écriture sans fioritures parvient à communiquer la sympathie de son auteur pour son sujet, la bonhommie du personnage principal. Et puis, l’ouvrage manifeste un respect sans failles pour les victimes, souvent des femmes prostituées, peu considérées et dont la justice s’occupe enfin de rendre visible leur existence, même des années après. Un livre dense, passionnant et habilement maîtrisé.