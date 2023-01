Life : Origine inconnue 6 - test Blu-ray

Résumé : À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

Le film : Le pétard mouillé était pressenti, pourtant Life digère nombreuses de ses références (on pense à Alien bien sûr, mais aussi à Gravity, et même Interstellar) d’une manière inattendue tant le melting pot annoncé forme un ensemble très bien tenu et plutôt cohérent. L’originalité s’absente complètement du script ainsi que de la mise en scène pour se concentrer sur l’efficacité qu’un tel mélange peut susciter en terme de tension et de visuel lorsqu’il s’opère avec intelligence. En plus de composer une tension haletante et suffocante grâce au caractère huis clos très bien entretenu, le film de Daniel Espinosa tient également la route lorsqu’il quitte le genre du thriller horrifique pour dépeindre une légère mélancolie, rappelant la force (sans lui arriver à la cheville) de Sunshine, dans lequel jouait déjà Hiroyuki Sanada. Loin du cache-misère que l’on pouvait craindre, le casting crédibilise cet aspect primordial soigné par la réalisation toujours judicieuse du Suédois, tout particulièrement venant de Jake Gyllenhaal, encore sur la corde raide, prêt à tomber dans le stéréotype de l’Homme torturé. Mais l’ensemble ne faillit jamais et va jusqu’à éprouver le spectateur sans abuser de la facilité actuelle à tout transformer en jumpscare. Ici, il s’agit plutôt de dilater les séquences de tension pour un rendu plus viscéral de la peur, moins putassier, et donc largement plus respectable, même si la musique épouse légèrement cette tendance à de rares instants. Honnêtement, devant ce spectacle captivant, l’originalité n’a finalement que peu d’importance.

Le Blu-ray :

Les suppléments :



Trois modules d’une durée moyenne de six-sept minutes apportent leur lot d’informations sur divers facettes du film, de l’aspect scientifique à la difficulté de tourner un film se déroulant majoritairement sans gravité. Ces bonus valent surtout pour l’éclairage sur certains points techniques, plus que pour leur réflexion sur le fond du film, somme toute très classique. Le Blu-ray fournit également six minutes de scènes coupées qui n’auraient pas nui au film dans son rythme, en plus de renforcer l’atmosphère froide, presque détachée du long-métrage.

L’image :



On connaît la difficulté à tourner dans un endroit aussi confiné que celui présenté dans Life, mais la chose n’est pas plus aisée quand il s’agit d’en réaliser le transfert, surtout quand la photographie présente des teintes très ternes. Pourtant c’est bien avec ces configurations-là que le Blu-ray doit se débrouiller. De prime abord, le résultat manque clairement de panache par un rendu lisse voire assez pâteux des décors et autres objets. Ce n’est que lorsque les personnages font leur apparition que le transfert montre toute l’étendue de ses capacités, avec un énorme travail sur la peau et sa pigmentation, grâce à un superbe grain. Certes, ce dernier se montre inadéquat pour les plans extérieurs de l’espace, où les noirs manquent de profondeur, mais le plaisir de voir un tel rendu sur les textures de la peau prend totalement le dessus sur tout le reste qui, de toute manière, propose déjà une qualité plus qu’acceptable.

Le son :



La profondeur et surtout la spatialisation offerte par la VO en DTS-HD Master Audio 7.1 renforcent l’immersion pour une expérience de visionnage optimale. Malheureusement, le mixage de la VF en 5.1 DTS-HD Master Audio n’a pas la même rondeur dans les dialogues, mais ne démérite pas pour autant dans la lourdeur des scènes d’action.