Liv Maria - Julia Kerninon - critique du livre

Résumé : Liv Maria, c’est le nom de l’héroïne. Une vie singulière, menée tambour battant, intranquille mais libre.

Critique : Liv Maria, que l’on peut aussi entendre « Leave Maria » (« partir » en anglais) est la fille d’un marin norvégien et d’une propriétaire de café-épicerie situé sur une île bretonne. C’est une insulaire solitaire et vagabonde, une lectrice avide, une fille de la mer et du sel. A dix-sept ans, sa mère l’envoie à Berlin, où Liv Maria se perd dans les bras de Fergus, un professeur d’anglais vacataire, son premier amour déterminant. Un an après la mort prématurée de ses parents, l’héroïne atterrit au Chili ; là, elle devient la maîtresse de son employeur et associé, fait fortune dans l’élevage de chevaux, se brise le dos et vit au jour le jour des relations superficielles et éphémères sans livrer son intimité blessée. Puis elle rencontre un jeune Irlandais, et c’est l’amour fou, Liv Maria s’en va, mais pas seule cette fois. Enfin elle semble à l’abri, à sa place au sein d’une famille, d’une maison, propriétaire d’une librairie mais aussi d’un secret enfoui qui la ronge et se transforme au fil du temps en mensonge et en trahison. Rester ou fuir, Liv Maria joue la fille de l’air, campant des rôles plus qu’elle n’accumule des expériences, tour à tour amante, orpheline, héritière, femme d’affaires, voyageuse, épouse et mère. Comment agréger et assumer la somme de ces vies multiples ? Être adulte, pense-t-elle, c’est « avoir des histoires à raconter », or elle-même se tient sur la réserve : les histoires, elle les trouve dans les romans, sa cabane secrète. Identités plurielles, hasards et fatalité, Liv Maria semble destinée à disparaître sans bruit. Julia Kerninon en fait une fille de Phèdre, et surtout la sœur de ses précédentes héroïnes, une femme impénétrable et forte, férocement attachée à sa liberté.