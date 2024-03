Loin des hommes - David Oelhoffen - critique

Résumé : 1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang et par des colons revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.

Critique : Adapté de L’Hôte, nouvelle de L’Exil et le royaume d’Albert Camus, il s’agit du second long métrage de David Oelhoffen, auteur du délicat Nos retrouvailles. Le film a le mérite de traiter une période historique (la guerre d’Algérie) encore trop souvent occultée des fictions françaises. Il ne faut pas oublier que le sujet a longtemps été tabou dans notre cinéma et qu’une œuvre engagée telle Avoir vingt ans dans les Aurès avait suscité les foudres de la censure dans les années 1970... Loin des hommes est d’abord le beau portrait d’un homme (Viggo Mortensen) déboussolé dans son environnement culturel, spatial et géographique. Instituteur réserviste d’origine espagnole, Daru apprend à lire à des enfants de bergers montagnards. Apolitique, refusant de prendre parti dans le conflit entre les colons français et les Algériens indépendantistes, Daru est avant tout un affectif et un humaniste, choqué par la haine et la violence prêchées d’un côté comme de l’autre, hostile à la loi du talion, mais assez désabusé vis-à-vis de la justice. Compte tenu de ses convictions, il s’opposera successivement à Balducci (Vincent Martin), venu lui ordonner sa mission, à Slimane (Djemel Barek), ancien camarade de guerre devenu chef de maquis, ou bien encore au lieutenant Le Tallec (Nicolas Giraud), officier tuant des combattants venus se rendre, au prétexte qu’ils ne sont pas des soldats mais des terroristes et qu’il s’agit d’un ordre de sa hiérarchie.

Aux côtés de Daru, Mohamed, le prisonnier (Reda Kateb), n’est guère plus serein, puisqu’il doit affronter aussi bien un clan familial enragé qu’une institution policière et judiciaire qui le considère comme un citoyen de seconde catégorie. Dès lors, le parcours de ces deux rebelles qui vont contre leur gré effectuer un bout de chemin ensemble s’avère touchant, d’autant plus que les deux hommes vont passer d’un sentiment de méfiance réciproque à celui d’une ébauche d’amitié. Mais c’est surtout par son côté westernien que Loin des hommes frappe le plus. Des retranchements dans une école « loin des hommes » aux différents coups de feu dans le désert, en passant par des prises de vue majestueuses que n’auraient pas reniées John Ford ou Anthony Mann, c’est à tout un genre que le film se réfère, sans mimétisme ou plagiat. Il ne manque même pas la séquence de saloon, la maison tenue par une maquerelle espagnole (Ángela Molina) pouvant en faire office... On regrettera juste certaines chutes de rythme et un sentimentalisme pesant dans le dénouement. Et même si Viggo Mortensen (digne héritier d’Alan Ladd ou Randolph Scott) a le ton juste, l’accent américain de l’acteur (par ailleurs coproducteur) révèle l’incongruité du casting et les contraintes liées au financement international. Sorti à la mi-janvier 2015, en plein traumatisme des attentats terroristes de Paris, le film est injustement passé un peu inaperçu, alors que ses questionnements trouvaient de troublants échos dans l’actualité.