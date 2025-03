Lola - Andrew Legge - critique

Résumé : En pleine Seconde Guerre mondiale, deux sœurs, Thom et Mars, inventent une machine capable de capter les émissions radio du futur et l’utilisent pour aider l’armée britannique à contrer les nazis. Mais en bouleversant ainsi le cours de l’Histoire, elles se retrouvent face à un dilemme moral qui met à l’épreuve leur lien indéfectible.

Critique : Cette œuvre singulière nous plonge dans un faux documentaire immersif où deux sœurs utilisent une machine capable de capter les ondes du futur pour changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Porté par une mise en scène inventive et un jeu d’acteur naturel, le film explore avec finesse les dilemmes moraux du pouvoir et du destin.

Copyright Neue Visionen Filmverleih

Construit comme un montage d’archives retrouvées datant de 1941, le film nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec une immersion saisissante. Ici, pas de regard omniscient ni de mise en scène traditionnelle : ce sont les personnages eux-mêmes qui filment, conscients de la présence de la caméra. Ce procédé confère au film une atmosphère intime, presque documentaire, où chaque plan semble être un fragment de vie saisi sur le vif.

Dès les premières minutes, Lola séduit par l’authenticité de son dispositif. L’image granuleuse, les mouvements de caméra parfois maladroits et les cadrages improvisés renforcent l’illusion d’un témoignage historique. Mais au-delà de cette esthétique ingénieuse, c’est avant tout l’histoire de Mars et Thom, deux sœurs inséparables, qui capte l’attention. Isolées dans une maison de campagne anglaise après la mort de leurs parents, elles trouvent refuge dans leur fascination pour la science et l’expérimentation. Leur invention, une machine capable de capter les ondes radio du futur, bouleverse leur existence. Baptisée « Lola » en hommage à leur mère, cette machine leur permet d’anticiper les bombardements allemands et de sauver des milliers de vies.

Copyright Neue Visionen Filmverleih

Mais en jouant avec le temps, les deux sœurs se heurtent rapidement aux dilemmes de leur propre pouvoir. Jusqu’où peuvent-elles aller sans risquer de modifier irrémédiablement le cours de l’Histoire ? Les premières tensions apparaissent alors, creusant une faille dans leur relation autrefois fusionnelle. La beauté du film réside dans cette lente dérive : ce qui commence comme un exploit presque magique se transforme en fardeau, et l’insouciance des premiers instants laisse place à une prise de conscience douloureuse.

L’écriture subtile du scénario donne vie à ces enjeux complexes avec une finesse remarquable. Les dialogues sonnent juste, les personnages sont profondément humains, et l’attachement que l’on développe pour Mars et Thom rend chaque tournant narratif d’autant plus poignant. À mesure que le récit progresse, l’émotion s’intensifie, jusqu’à une conclusion qui laisse un impact durable.

Visuellement, Lola est un bijou. Chaque plan semble pensé pour renforcer l’illusion du réel tout en restant d’une grande beauté cinématographique. Le film joue habilement avec son concept : filmer en secret, détourner la caméra, capturer l’instant sur le vif… Ces contraintes techniques deviennent des atouts narratifs, renforçant la tension et la proximité avec les personnages. Ajoutez à cela un jeu d’acteurs d’un naturel saisissant, et l’immersion est totale.

Copyright Neue Visionen Filmverleih

Seul bémol : quelques longueurs dans le récit, qui ralentissent parfois la dynamique du film. Mais cette lenteur, loin d’être un défaut majeur, participe aussi au caractère contemplatif de l’œuvre. Lola ne se contente pas de raconter une histoire captivante ; il questionne notre rapport au temps, au destin, et aux conséquences de nos choix. Un film d’une intelligence rare, porté par une mise en scène inventive et une émotion sincère.