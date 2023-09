Loup y es-tu ? - Clara Bouffartigue - critique

Résumé : Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d’attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s’anime et libère ses émotions. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup... Loup y es-tu ?

Critique : On sait depuis la crise de la Covid à quel point les adolescents ont manifesté des souffrances psychiques qui ne cessent aujourd’hui d’occuper le cœur des débats de santé publique. Et pourtant, les listes d’attente en CMPP s’allongent, les lits en psychiatrie disparaissent, et les praticiens sont de plus en plus difficiles à trouver. Loup y es-tu ? raconte la souffrance de jeunes patients, écartelés entre le désir de leurs parents, leur besoin d’exister et leurs tourments intérieurs. Le titre fait explicitement référence à une affiche croisée dans ces cabinets de consultation où l’on voit un monstre sortir du sommeil d’un enfant. Clara Bouffartigue est une habituée du cinéma et des tournages depuis longtemps. Son documentaire participe à sa revendication d’une indépendance de pensée et de création, abordant ici un sujet qui trouve peu d’écho dans les débats publics.

Ainsi, le long-métrage a pour projet de montrer le quotidien de thérapeutes en prise avec des jeunes patients habités par leurs troubles et leur désarroi. On assiste à des groupes de parole, des consultations individuelles ou en famille, que ponctuent des séquences d’animation censées représenter la psyché complexe de ces bambins. En réalité, l’idée d’intégrer dans le documentaire des petits films d’animation n’est pas neuve. Surtout, elle ne parvient pas toujours à relever le long-métrage qui se réduit à une juxtaposition assez froide de consultations. Le discours même des thérapeutes se perd dans des circonvolutions verbales, à la limite parfois de la psychologie de comptoir. Les références à la psychanalyse surgissent dans les dialogues, sans véritable éclairage, faisant craindre que le film ne tombe dans la facilité.

L’art du documentaire est d’abord le résultat d’une écriture. Ici, ce sont les patients nombreux qui induisent l’écriture. Il aurait peut-être fallu diminuer le nombre d’adolescents, et inscrire leurs confidences dans une narration. On ne perçoit donc pas l’évolution de l’état psychique des jeunes à l’exception de quelques rares patients qui se livrent à leurs soignants grâce à des jeux très ingénieux. Par contre, le film ne manque pas de saluer et de rendre hommage à des thérapeutes passionnés, d’une infinie patience, qui tentent de renouer le dialogue entre les jeunes et leurs parents, et de permettre aux adolescents de retrouver la santé mentale et un peu d’espoir. Le contexte du seul CMPP est peut-être un trop étriqué pour rendre compte de la manifestation de la souffrance de ces jeunes.

Loup y es-tu ? ne nous aura pas vraiment convaincus de sa place au cinéma. Le format télévisuel apparaît a priori plus adapté pour ce type de film. Par contre, dans la continuité du récent long-métrage Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, il serait certainement passionnant de transformer ces séries de vignettes cliniques en une fiction pensée pour un écran de cinéma.