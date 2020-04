Maïdan Love .T2. Yvanna – chronique BD

Résumé : Maïdan Love T2 nous permet de retrouver Bogdan, le jeune homme des brigades Berkouts renié par son corps d’arme, toujours en quête de son amour Olena dans les rues de Kiev.

Ce second opus conclut l’histoire de Bogdan et Olena. On se plonge dans une époque et un monde que l’on connaît peu, et pourtant, une politique pas si éloignée que ça dans le temps, puisqu’on parle de 2014. La Russie et tous ces pays qui sont ressortis de l’explosion de L’URSS sont des lieux de d’événements dramatiques prêtant matière à des récits forts. Grand Angle donne la chance à des auteurs d’explorer cette période sombre s’étalant sur une grande aire géographique dans des histoires courtes en deux tomes. Aurélien Ducoudray nous avait déjà touché et ému avec Amères Russie dont nous vous avions parlé dans une précédente chronique.

MaïdanLove rentre tout à fait dans ce cadre. Ce second tome permet à l’histoire d’avancer à grandes enjambées. Les événements surprenants s’enchaînent et nous laissent pantois. Le scénario est bien mené. Seule ombre au tableau, un rebondissement dont, selon nous, on pouvait prévoir l’arrivée, et qui amène le happy end.

Bogdan est notre guide dans ce récit où les opinions tranchées de tous favorisent plus la confusion qu’autre chose. La tension monte mais l’humour reste présent et permet de désamorcer les situations difficiles.

Aurélien Ducoudray, Christophe Alliel, Albertine Ralenti / Grand Angle

Christophe Alliel apporte son trait à cette histoire qui avance sur les chapeaux de roue. Légèrement figé, son dessin acquiert énormément de dynamisme dans les scènes d’action. Ce contraste joue sur le rythme et l’énergie du récit.

La mise en scène accentue l’ambiance et les auteurs l’utilisent pour mettre la pression autant sur le lecteur que sur les personnages.

Les couleurs de Albertine Ralenti apportent aussi un impact dans l’histoire. Cette salle d’interrogatoire au vert carrelage sale, ces couloirs sombres où s’enfuient Bogdan et son acolyte d’infortune pour aboutir à ces grandes rues neigeuses en pleine nuit teintées de bleus sombres sont autant d’ambiances auxquelles contribuent fortement les couleurs.

MaïdanLove T2 Yvanna est la conclusion d’un diptyque sur un épisode peu connu de l’histoire Ukrainienne. Source d’informations en même temps que course-poursuite haletante avec un personnage attachant dans les rues de Kiev, cette BD atteint ses objectifs.