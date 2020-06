Mauretania . Une Traversée – Chris Reynolds - chronique BD

Résumé : Chris Reynolds écrit des histoires d’anticipation décalées qui savent prendre leur temps, et les dessine avec une maîtrise du noir et blanc ainsi qu’un trait stylisé abouti.

Voilà un beau pavé dans l’étang de la BD ! Ce très beau recueil à la couverture jouant sur différentes teintes de bleu de presque trois cent pages vous offre une plongée dans un monde étonnant.

Chris Reynolds, auteur indépendant Anglais, écrit ses histoires comme des nouvelles. Des nouvelles d’anticipation troublantes, car rien ne se déroule comme on pourrait s’y attendre. Un homme revient chez lui après la guerre et trouve sa maison vide, les aliens, vainqueurs de la guerre, ont commencé à faire des travaux à côté de chez lui ! Un autre homme réquisitionné devient pilote de navire pendant la même guerre, il transporte des personnes et des marchandises, et se sent mal dans sa peau. Monitor, un jeune homme vivant en permanence avec un casque sur la tête, travaille dans un café où il ne se plaît pas et reçoit une lettre curieuse... Des détectives enquêtent sur la disparition d’immeubles ! Un jeune enfant survit avec sa maîtresse d’école, ils forment un couple en attendant que l’enfant soit assez vieux pour se marier avec son institutrice...

Au fur et à mesure des histoires, on découvre que toutes ces petites nouvelles sont liées. Elles se passent dans le même univers, ce monde qui a perdu la guerre contre les aliens, elles font intervenir des personnages identiques, Monitor, le jeune homme au casque, réapparaît plusieurs fois tout comme Rosa, une des détectives, également.

Les nouvelles de Chris Reynolds flirtent avec l’absurde, mais non pas pour un comique de l’absurde, plutôt pour créer une nostalgie, une mélancolie. Des personnages perdus prennent des décisions qui nous échappent, mais qui nous font clairement comprendre leur mal-être.

La première histoire, Passer sous le soleil, est assez étonnante : poème graphique, à la limite de l’Haïku, elle pose le ton de ce qui va suivre. Ou non ! Car Chris Reynolds nous propose des arrêts sur l’instant, des moments de pause. Personne ne semble pressé dans ces aventures. On peut prendre le temps, et on le prend. Marcher dans la nature, dans des villes, dans des zones désaffectées, en plein jour ou au cœur de la nuit, réfléchir sur le pas d’une maison, dans un bureau, ou sur un bateau. Qu’importe. Le temps s’écoule dans ce monde parfois irrationnel mais à nos yeux seulement, car les personnages ne se posent pas de questions sur ce qui les entoure. C’est ce qui nous rapproche de l’absurde.

Les nouvelles de Chris Reynolds se suivent et ne se ressemblent pas, autant de contes mystérieux, de fables absurdes ou d’enquêtes déroutantes qui nous plongent dans un ailleurs indéfinissable.

Chris Reynolds / Tanibis

Chris Reynolds prend la plume pour dessiner ses histoires. Un trait stylisé, et un jeu magnifique sur le noir et blanc. Des petites hachures d’épaisseur variées dans des sens différent font ressortir personnages et éléments de décor sur des fonds noir, ou blanc. Des grandes zones d’ombre sombres,de noir massif, laissent apparaître des silhouettes. Un trait tangible, minutieux et en même temps léger, stylisé.

Les histoires jouent sur des gaufriers de tailles variées selon le récit, mais le découpage d’une planche reste le même du début à la fin de la nouvelle, à quelques exceptions près. Le plus souvent, des cases verticales en gaufrier trois par trois (soit trois bandes de trois cases de tailles égales), ou deux par deux.

Chris Reynolds / Tanibis

Dans tous les cas, des traits de contour de cases épais, tout comme ceux des contours des personnages. Les hachures fines, et certains éléments de décor, permettent de créer un contraste dans le jeu des traits, marquant la distance et la profondeur. La force de l’emploi du noir et des hachures permet également un contraste clair-obscur tranché, net et précis. Pas de zone de gris. Seul les hachures proches et denses créent ce gris intermédiaire, purement illusoire, puisqu’il s’agit de noire et de blanc.

Le dessin de Chris Reynolds fonctionne à merveille avec ces récits troubles. Le noir et blanc crée un style particulier, efficace et en même temps nous renvoie dans l’après-guerre où se déroulent ces nouvelles, comme en témoigne parfois le design des voitures, des immeubles.

Ed Pinsent nous propose une belle postface pour essayer de mieux cerner l’univers de l’auteur.

Mauretania. Une traversée est une BD originale. Des récits qui savent prendre leur temps dans un monde absurde, où planent l’étrangeté et une certaine mélancolie ; un graphisme tranché en noir et blanc, jouant sur les contrastes avec un jeu de hachures pleinement maîtrisé ; un écrin de toute beauté pour ce livre bleu au papier épais avec ses pages de séparation travaillées vers la simplicité. Bref, une BD à lire absolument !