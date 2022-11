L’Impudence des chiens - Aurélien Ducoudray - Nicolas Dumontheuil - la chronique BD

Résumé : Le marquis vient en aide vient en aide au comte de Dardille, impuissant à satisfaire son devoir conjugal auprès de sa femme, qui demande le divorce et devra subir l’épreuve publique du Congrès pour valider ou non sa virilité...

Critique : En choisissant de relier leur album au genre de la tragicomédie, on se dit que L’Impudence des chiens aurait cependant pu être une belle farce vaudevillesque, tant le côté tragique est absent de ces pages. En effet, c’est le rire gras, la bonhommie rustaude et la fine écriture qui dominent cet ouvrage, qui s’ouvre par une illustration graveleuse de la comptine Au clair de la Lune avant de s’achever par un Congrès, rituel d’accouplement public que les pudiques et puritaines sociétés ne répugnaient cependant pas à offrir. Les protagonistes sont tous susceptibles d’être soumis à des plaisanteries grivoises, mais le principal intérêt de l’œuvre réside dans sa fluidité littéraire : les textes sont en vers, mêlant l’audace de Molière à la rigueur de Corneille pour construire une comédie qui par moments brille d’une lueur romantique, pour souvent reprendre sa flamme satirique, farce des mœurs d’un temps qui tolère la prostitution, excommunie l’homosexualité et formalise les rapports sexuels qu’elle déplore. Bref, l’alexandrin magnifie des situations qui pourraient presque rappeler le théâtre de l’absurde.

© Delcourt / Dumontheuil

L’alexandrin magnifie, mais le dessin de Nicolas Dumontheuil lui se livre à une ridiculisation en règle des personnages et des situations. Là encore, impossible de voir du tragique dans ces visages aux yeux trop larges, ces poitrines trop rebondies ou ces corps plutôt difformes ; en revanche le burlesque n’en est que plus avivé. Couleurs criardes et décors d’époque achèvent de compléter un thème que le vaudeville affectionne : l’adultère, l’impuissance, le jeu de rôle s’étalent à travers un dessin qui semblait être fait pour cela. La critique n’en est d’ailleurs que plus forte, la noblesse des personnages en prenant un coup, et ce même si le nœud de l’intrigue se dénoue de manière positive.

© Delcourt / Dumontheuil

Transposition graphique d’une pièce qui n’a jamais vu le jour mais traverse les époques, L’Impudence des chiens est une jolie satire des mœurs et un exercice littéraire fort.