Le repas des hyènes - Aurélien Ducoudray, Mélanie Allag - chronique BD

Résumé : Dans le village, Kubé et Kana sont deux jumeaux fils du shaman, mais un seul, Kubé, aura le privilège de l’accompagner lors des cérémonies. Kana ne peut s’empêcher de les suivre, et lorsqu’un esprit maléfique, un Yéban, s’invite à celle qui doit régir le monde des morts, c’est lui qui est choisi pour accompagner le Yéban dans une quête sans fin…

En se servant du folklore et des mythes d’Afrique de l’Ouest, Aurélien Ducoudray explore un thème universel et qui ne cesse de se répéter tant il est fantasmagorique : le pacte avec le diable. Ici, le marché avec un Yéban, sorte de génie qui est symbolisé plutôt qu’emprisonné dans le corps d’une hyène géante. Cet animal méconnu et mal-aimé (merci Le Roi Lion) de nos sociétés occidentales, est un totem emblématique du royaume des morts, dont le rire doit protéger et avertir plutôt que décourager ou punir. Ce voyage jusqu’au bout du monde et au-delà comprend plusieurs épreuves initiatiques relevant des mythes Dogons, dans le monde du rêve et du cauchemar, miroir parallèle de notre monde, mais aussi un saut brutal et inattendu dans le réel avec la colonisation et l’esclavage. Cette dernière fenêtre fait office de piqure de rappel, car elle se permet de malmener le génie, comme si l’intervention coloniale avait tuer le corps et l’esprit de certaines parties de l’Afrique, métaphore fréquemment employée pour désigner la fin de la magie et du mysticisme, que ce soit les druides ou les hogons.

Aurélien Ducoudray, Mélanie Allag / Delcourt

Pour envelopper et retranscrire ce récit mythologique, le dessin de Mélanie Allag est au service d’une action qui ne se presse pas, et peut donc insister sur des détails, comme une entité qui rétrécit, un sourire qui se fait plus triste ou des yeux qui prennent le pli de la peur. Si la couverture et certains passages font éclater les couleurs comme une jungle tropicale tirée d’un songe, la plupart des pages adoptent en vérité des teintes ocres et rocailleuses, brunes et blafardes pour enserrer ses personnages, Kana et le Yéban apparaissant grâce à cela de plus en plus comme un duo complice, le caractère menaçant du dernier s’estompant très vite pour créer un lien, que le dessin vient habilement souligner.

Aurélien Ducoudray, Mélanie Allag / Delcourt

Fastueux et plein d’originalité, Le repas des hyènes n’aurait pu gagner quelques étoiles au jugement critique gastronomique de Philippe Etchebest, mais se contentera de celles de la critique BD pour faire valoir un conte graphique exemplaire.