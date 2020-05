Camp Poutine . T2 – chronique BD

Résumé : Camp Poutine T2 nous permet de retrouver Katyusha et ses deux amis Gennady et Kirill. Les trois ados fuient la jalousie et la vengeance de leur camarades du camp de vacances Poutine. Un camp particulier perdu dans la forêt des anciens goulags de Russie.

Katyusha, fer de lance de ce petit trio en fuite, va rencontrer de sérieuses difficultés, ce qui va amener ses deux camarades à devoir prendre des décisions importantes et le devant de la scène. Fuyant leurs camarades depuis le premier tome, ils vont découvrir un aspect inconnu de cette étrange région. Là, quelque part, vivent les anciens prisonniers des goulags, ceux qui n’ont pu revenir dans leur famille une fois leur peine terminée.

Mélange d’histoire, d’aventure, d’humour et de tendresse, ce deuxième tome porte également son lots de rebondissements et de révélations.

C’est encore mais d’une autre manière que cette BD nous parle de la Russie. Ducoudray passe par le regard des enfants et prend à bras le corps le sujet du goulag. On ne peut définitivement pas rester insensible à l’histoire de Katyusha, ni à celle de ces adultes rejetés par tout un système, puis oublié au détour de l’histoire.

Aurélien DUCOUDRAY, ANLOR / Grand Angle

Anlor dessine ces têtes égarées, ces grands décors amples et détonants, ces contrastes entre nature et civilisation, ces enfants condamnés à devenir adultes bien trop tôt.

Son trait âpre trace les visages au couteau, et ses couleurs apportent à ces paysages une force et une vigueur étonnantes. La forêt replace les hommes à leur échelle et il faut en sortir et rejoindre la civilisation pour sentir le violent contraste entre ce monde où la nature est reine et ces endroits où l’homme a imposé sa patte.

Le découpage et la composition des planches offrent de très beaux moments, la petite histoire autour de Staline, le parcours du combattant jeunesse, autant de temps où la mise en page tranche pour le mieux avec le reste du récit. Ce qui joue avec plaisir sur le rythme de l’histoire.

Le dessin sait s’offrir de belles cases aérées pour nous faire prendre la mesure de ce décor qui fait partie intégrante de l’histoire.

Camp Poutine T2 est la conclusion d’un diptyque où malgré les conséquences dures d’un passé trop lourd à porter pour des enfants, une lueur d’espoir germe et nous permet d’espérer un avenir moins noir...