Malcolm & Marie - Sam Levinson - critique

Netflix fait une prise majeure avec la pépite de Sam Levinson, qui allie tension sensuelle et dramatique pour offrir un beau drame intimiste.

Résumé : Une nuit, alors qu’ils rentrent de l’avant-première d’un film que Malcolm vient de réaliser, sa compagne Marie et lui-même vont être aspirés dans un vaste examen de leur relation sentimentale.

Critique : Il ne l’a pas remerciée. Il a présenté son film devant un auditoire conquis, reçu les applaudissements sous les feux de la rampe, mais il ne l’a pas remerciée. Elle, Marie, qui partage sa vie et qui estime mériter mieux que cela. Dans son discours, pas un mot sur elle. Voilà le terreau parfait pour que des révélations plus profondes émergent au cours d’une nuit intense, même épuisante. Un peu à l’image de l’écriture, du tournage et du montage de ce projet un peu fou, qui n’a vu le jour que grâce à la suspension des autres projets de Sam Levinson. Si ce nom ne vous dit rien, sans doute vous faudra-t-il le retenir. C’est lui qui donne vie à Euphoria en 2019, programme phare de HBO, avec en vedette Zendaya, qui accompagne à nouveau celui qu’on peut désormais voir comme son réalisateur fétiche.

Malcolm et Marie sont rongés par ce qui s’apparente à des pulsions autodestructrices. Quand elles ne se traduisent pas dans leurs comportements individuels, comme pour Marie dans sa jeunesse, elles se répercutent au niveau de leur couple, animé de forces aussi puissantes que contraires. Leur traitement à l’écran montre comment un grain de sable peut suffire à déclencher la plus violente des tempêtes. Comment, jusqu’à l’épuisement, les tensions s’accumulent à partir de détails qui n’en sont pas toujours, et comment l’amour peut confiner à la haine. Alors, quand les deux cohabitent, les remous peuvent être aussi dévastateurs qu’imprévisibles.

DOMINIC MILLER/NETFLIX © 2021

C’est bien connu, la passion n’est pas toujours saine. Quelques-uns des plus grands mythes de la littérature crieraient que c’est un euphémisme. Levinson, lui, montre avec habileté la manière, aussi paradoxale que cela puisse paraître, dont un couple peut aimer se faire du mal. Approcher le point de non-retour le plus près possible. Flirter avec la ligne rouge, blesser l’autre avant de prier pour un pardon.

Ainsi, il alterne avec malice les dynamiques de rapprochement, puis d’explosion de ce binôme qu’on découvre sous les traits envoûtants de John David Washington et Zendaya, tous deux splendides. Ils mettent leur présence proprement magnétique au service d’une tension sensuelle et sexuelle dévastatrice. Les étincelles éblouissent la pellicule et réchauffent le lieu que vous aurez choisi pour les admirer, dont on sait seulement que ce n’est pas une salle de cinéma.

Cette alternance est appuyée par le choix d’un noir et blanc parfaitement élégant, grâce à la maîtrise de Marcell Rév à la lumière, qui achève de convaincre que ce Malcolm & Marie possède des qualités plastiques certaines. Cette maestria est surtout poussée à son paroxysme grâce aux choix musicaux réjouissants qui parcourent le récit, et entrecoupent les violences verbales que s’infligent les protagonistes.

DOMINIC MILLER/NETFLIX © 2021

En capturant leurs déboires conjugaux, Levinson prête à Malcolm et Marie des dialogues toujours impeccables, savamment ciselés. Parfois, un humour savoureux renforce notre sympathie envers Malcolm, régulièrement délicieux de naïveté. Sinon, quelques tirades mémorables, transcendées par leurs interprètes, font mouche, comme la violente diatribe de Malcolm contre les critiques de cinéma (aïe), ou encore un délicieux numéro de persuasion de Marie, armée d’un couteau dangereusement effilé. Surtout, aucun des deux ne donne l’impression d’en faire trop, et le cas échéant, la situation est brillamment désamorcée.

Certes, il reste un dénouement relativement prévisible, qu’on pourrait même accuser de facilité, mais qui n’obscurcit en rien le tableau réussi que dresse Levinson d’un amour aussi intense que confiné.