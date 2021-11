Maman pleut des cordes - Hugo de Faucompret - critique

Résumé : Jeanne, huit ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

Critique : La famille n’est pas toujours ce que l’on espère. La petite Jeanne est contrainte de passer les vacances chez sa grand-mère en pleine campagne du fait de la fragilité psychologique de sa mère et de l’activité professionnelle débordante de son père. En réalité, ce répit forcé est une chance absolue pour la petite fille qui se réconcilie avec les valeurs de la nature et le goût pour les choses essentielles. Une véritable magie se dégage de cette histoire toute simple et surtout de l’extrême qualité des dessins. Le film devient au fur et à mesure de son déroulement une invitation épurée à la tolérance et la beauté du monde.

Copyright Les Films du Préau

Les enfants et les parents ne peuvent que se réjouir de ce récit qui explique sans démonstration ce que recouvrent les dépressions et plus largement la maladie mentale. L’aventure se mêle à la réflexion. Hugo de Faucompret exclut toute forme de misérabilisme grâce à une photographie, des lumières et des couleurs d’une exceptionnelle beauté. Maman pleut des cordes constitue une merveilleuse aparté dans nos existences stressées et urbaines. Le cinéaste s’attache à redonne vie aux éléments de la nature. On se réjouit de ces paysages apaisants, et la chanson d’Arthur H qui clôt le film n’est pas pour nous déplaire.

En complément du film de Hugo de Faucompret, le programme propose trois petits films tout aussi délicieux : Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles : Dalia découvre avec émerveillement la serre tropicale mais perd rapidement son père de vue. Un monde fantastique se déploie alors devant elle. Les couleurs se multiplient dans un univers écologique et onirique. Tout sur maman de Dina Velikovskaya est l’histoire d’une mère qui a déjà tant donné à ses enfants qu’il semble ne lui rester plus rien. Mais la vie lui offre soudain de nouvelles opportunités. Le dessin plus austère est pétri de délicatesse et douceur, faisant honneur au dévouement maternel. Enfin, Le Réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan déroule le récit d’une petite fille qui doit rester à contrecœur chez sa grand-mère pour fêter le réveillon. La soirée prend vite une autre tournure quand arrivent les invitées… Le dessin est très différent mais tout aussi soigné. C’est une sorte d’hymne délicieux à la jeunesse éternelle.

Voilà donc quatre œuvres d’animation par la nouvelle génération de dessinateurs dont Hugo de Faucompret. Incontestablement, on offre à nos enfants un programme généreux et très joliment conçu qui change des dessins animés violents, fabriqués à la chaine, sur les petits écrans.