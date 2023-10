Marie-Line et son juge - Jean-Pierre Améris - critique

Résumé : Marie-Line, vingt ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé, qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

Critique : Cette Marie-Line, drapée dans ses cheveux roses, fait ce qu’elle peut au milieu d’une existence morose, entre un père handicapé, un boulot difficile et deux grands absents qui pourraient s’appeler la culture et les arts. Sauf que l’amour se présente à elle un peu par hasard, dans les traits d’un jeune étudiant séduisant, qui rêve de cinéma. Quand il lui parle de Jules et Jim, elle pense à son travail et son quotidien un peu triste. Hélas, les différences sont trop importantes entre eux, et c’est là que la justice s’en mêle. Marie-Line et son juge est un film qui ne se prend surtout pas au sérieux. Le réalisateur frôle parfois la caricature sociale, mais l’important, pour lui, est d’emporter le spectateur dans une romance douce et simple, où les contraires se réunissent et les champs du possible s’ouvrent.

Le long-métrage offre un beau rôle de maturité à Michel Blanc. Le comédien a grossi, le visage s’est légèrement assombri. Il se fond dans un personnage mélancolique, un juge qui condamne les humains jour après jour, et se morfond le soir dans l’alcool. La rencontre fortuite avec Marie-Line relève du miracle. Peu à peu, les deux êtres se découvrent l’un à l’autre, et décident d’assumer le bonheur. Il ne faut pas chercher, dans cette œuvre légère, des sentiments complexes, des émotions vives. Jean-Pierre Améris se plaît à entraîner le spectateur sur les chemins tendres de deux personnes perdues à leur façon, qui tentent, comme finalement un grand nombre d’entre nous, de trouver un sens à son existence. Louane Emera donne la réplique à Michel Blanc. Elle incarne cette drôle de Marie-Line, désespérément optimiste, dont le seul malheur est d’avoir grandi dans un univers social pauvre. Les deux acteurs fusionnent dans un couple excentrique, bourré de soleil, qui, à sa manière, réinvente un certain cinéma de la Nouvelle Vague.

Le réalisateur fait preuve d’une véritable ingéniosité en invitant dans son récit le souvenir de l’œuvre de François Truffaut. Les répliques célèbres sont citées comme des incises poétiques au milieu de ce conte social qui ne se prend jamais au sérieux. En ce sens, le cinéaste assume la simplicité d’un long-métrage conçu seulement pour le plaisir, face à des monstres du cinéma qui ont contribué à faire évoluer la matière filmique. Bien sûr, Marie-Line et son juge ne va pas révolutionner l’histoire du cinéma. Ce n’est pas non plus l’intention de Jean-Pierre Améris. L’enjeu est de séduire des spectateurs qui, sans aucun doute, rêveront de rencontrer un juge et une jeune fille capables d’égayer leur vie.