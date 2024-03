Marilú, rencontre avec une femme remarquable - Sandrine Dumas - critique

Résumé : Marilú Marini est une actrice dont la démesure et la liberté remplissent d’une stupeur joyeuse. C’est entre la France et l’Argentine que Sandrine Dumas l’a filmée de 2016 à 2022. C’est en travaillant ensemble qu’est né le désir impérieux de filmer Marilú, pour sonder au plus près cette passion du jeu qui l’anime. C’est un voyage en compagnie d’une femme dont le regard sur le monde allie à la joie de vivre, la fantaisie et la volonté de ne jamais rien lâcher.

Critique : Sandrine Dumas ne joue (presque) plus, confie-t-elle, sauf peut-être pour le cinéma où elle accompagne les plus grands depuis longtemps. Aujourd’hui, elle filme, et en particulier celle qu’elle considère comme sa mère de théâtre, Marilú Marini. Elles se connaissent mieux que personne, et l’opportunité est trop belle, trop grande, pour permettre à l’actrice infatigable et démesurée de se livrer à la caméra. De sa voix rocailleuse et volumineuse, encore habitée par son accent espagnol d’origine, elle alterne confidences et répétitions. Les scènes de théâtre où elle danse, chante, récite des texte d’une force incroyable, semblent un habitacle de vie qui ne l’a jamais quittée. L’art théâtral prend ses racines dans une enfance argentine, avec un père absent, sur les flots, une mère et un frère esseulés, des odeurs du pays où, plus que jamais, celle qui sera une grande comédienne a appris la liberté.

Marilú, rencontre avec une femme remarquable est donc un documentaire sur la liberté. Il témoigne de la détermination d’une femme à devenir comédienne, en dépit d’un parcours migratoire qui aurait pu la reléguer à l’exclusion. Elle manipule la langue française, le phrasé des mots, le rire, comme un outil au service de sa malice, de son goût immodéré du bonheur. Le long-métrage est très pudique, toutes les scènes ne servant que l’intérêt supérieur du théâtre. Beckett, Fassbinder et d’autres s’invitent dans le paysage de cette femme qui saisit chaque pièce pour se rappeler à ses origines argentines et embellir des évènements de sa propre existence les rôles qu’elle endosse.

Le documentaire montre moins Marilú Marini en plein spectacle que dans la préparation de ses pièces. De nombreuses scènes la ramènent en Argentine où elle confie l’horreur de la dictature qui l’a toute droite conduite en prison. Plus exactement, c’est à cause d’un nombril montré au public qu’elle a été incarcérée. Marilú Marini connaît mieux que quiconque le sens du mot "Liberté". Elle l’éprouve dans des textes durs, puissants, drôles aussi, prononcés avec le sens aigu de l’émancipation politique et sociale. Marilú, rencontre avec une femme remarquable raconte la passion du théâtre, non pas comme un passe-temps, un loisir, mais un véritable art de vivre.

On peut sans doute regretter un point de vue assez élitiste du film. En même temps, le documentaire s’adresse aux passionnés de théâtre, aux étudiants en école d’art dramatique qui ont à apprendre de cette artiste qui n’hésite pas désarticuler son corps et ses émotions pour donner vie à des personnages de comédie. Même savoir habiter un costume participe à l’incarnation des rôles.

Marilú, rencontre avec une femme remarquable s’adresse à un public de niche passionné par l’art théâtral. Il rappelle avec beaucoup de sincérité que l’art n’a rien d’une évidence dans nombre de pays du monde, et que défendre une pièce, un rôle, un jeu de composition, c’est combattre pour la liberté dans le monde.