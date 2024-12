Marmaille - Grégory Lucilly - critique

Résumé : Thomas, un adolescent réunionnais de quinze ans, n’aspire qu’à remporter un concours de breakdance et partir pour la métropole. Mais quand sa mère le met brutalement à la rue ainsi que sa sœur Audrey, leur monde s’effondre. Placés chez leur père inconnu et livrés à eux-mêmes, ils doivent surmonter l’abandon et se reconstruire.

Critique : Les longs-métrages tournés sur l’île de la Réunion sont suffisamment rares pour le noter. En l’occurrence, c’est au cœur de ces paysages féériques fréquentés par les touristes que se joue ce drame familial, où un adolescent de quinze ans et sa sœur se retrouvent mis à la rue par leur propre mère, qui leur préfère un compagnon. Les deux jeunes gens connaissent à peine leur père qui se résigne à les accueillir. Marmaille, c’est d’abord l’histoire d’un gamin que le destin a doté d’un talent incroyable qui le mène aux plus hautes marches des compétitions de battle et de hip hop. En ce sens, le film s’annonce comme l’illustration de ce que les psychiatres appellent la résilience. On y voit deux destins contrariés, celui de ce jeune homme qui cède aux tentations de la violence devant le rejet de sa mère, et une jeune femme, maman d’un nourrisson, qui trouve la force de s’élever grâce à sa petite fille.

Copyright 2024 CINE NOMINE

Marmaille est un premier film plutôt maîtrisé où la mise en scène met à l’honneur le jeu de ses jeunes acteurs qui habitent leur personnage de façon magistrale. Maxime Calicharane interprète donc cet adolescent qui puise ses forces dans des danses hip hop extrêmement réussies. On pense d’une certaine manière à Seize printemps, le premier film de Suzanne Lindon (2020), qui alternait fiction et danse, sur un univers évidemment plus cossu que celui de Grégory Lucilly. Le cinéaste montre en effet un environnement local où la pauvreté, la brutalité des rapports entre les individus dominent les modes de vie. On est loin des images d’Épinal de la Réunion même si le réalisateur ne se prive pas de filmer des plans de montagnes couvertes de forêts ou des bords de mer, comme des vignettes d’espoir au milieu des tourments de ses personnages.

Marmaille s’affiche comme une première œuvre absolument convaincante. Les dialogues la plupart du temps en créole font la démonstration d’un attachement aux traditions locales par le réalisateur qui ne cède en aucun cas aux tendances du cinéma français à se complaire dans des univers parisiens aisés. On découvre l’île de la Réunion telle qu’elle est, avec le double visage d’une misère sociale importante et d’une identité culturelle joyeuse où la musique et la danse prennent une grande place. La question de la violence familiale et conjugale, qui ici comme ailleurs hélas se répand dans toutes les classes sociales de la population, est traitée sans esbroufe mélodramatique.

Copyright 2024 CINE NOMINE

Il faut surtout retenir les prestations de danse du jeune Maxime Calicharane. Le jeune artiste illumine d’un bout à l’autre cette fiction qui parfois se heurte à quelques maladresses scénaristiques inhérentes aux premiers longs métrages. On pense à la description que le réalisateur fait des Centres Éducatifs Fermés relativement caricaturale et éloignée des réalités de ce type d’établissement social. L’éducateur spécialisé qui encadre les jeunes lui-même ne paraît pas très crédible. Mais l’important n’est pas là. Le film regarde avec sincérité les exploits artistiques et sportifs du protagoniste, engendrant une coloration émotionnelle importante.

Marmaille révèle donc Grégory Lucilly, qui offre sur les écrans un film abouti et original. Le réalisateur un peu touche-à-tout dans le monde du septième art s’affirme comme un auteur réunionnais prometteur. On espère que sa filmographie continuera de mettre à l’honneur un cinéma insulaire encore trop rare pour donner à voir toute la richesse des habitants de la Réunion.