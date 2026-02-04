Marsupilami - Philippe Lacheau - critique

Résumé : Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain…

Critique : Qui aurait cru que l’adaptation de la bande dessinée d’André Franquin aurait recelé la fameuse scène de fuite du petit extraterrestre de Spielberg E.T. à bord du vélo de son jeune ami ? Philippe Lacheau l’a pourtant osé dans une comédie qui sent bon l’aventure, le rire parfois gras et la parodie. Car il faut d’abord l’avouer : les farces grand-guignolesques qui se succèdent génèrent aisément le rire du spectateur, venu passer en famille un vrai moment de plaisir. au cinéma. Le scénario ne cherche pas l’originalité. Comme dans le l’ouvrage initial, le cœur de cette histoire demeure la folle course-poursuite entre une famille convaincue qu’il faut restituer le singe jaune à tâches noires à son milieu naturel et des trafiquants d’animaux prêts à tous les malfrats.

Marsupilami est un film conçu pour la détente. Le cinéaste n’hésite pas à multiplier quiproquos et scènes rigolotes, frôlant de temps en temps la vulgarité. Philippe Lacheau se moque gentiment de tous ses personnages : ce couple divorcé qui n’arrive pas à se dire qu’ils s’aiment, cette journaliste qui filme un douanier corrompu à la façon de certains reportages télévisés à forte audience, ou ce personnage naïf qui se retrouve malgré lui entraîné dans cette aventure. Mais la moquerie est délicate, dans la pure tradition de la farce du Moyen Âge. Le petit Marsupilami est extrêmement bien conçu, en images de synthèse, rappelant tour à tour un Gremlins ou le gentil E.T. Et le spectateur ne se lasse pas des mille et une possibilités que sa queue géante lui permet de déployer.

Copyright Christophe Brachet

Marsupilami est un film populaire, au sens noble du terme. Philippe Lacheau s’est spécialisé dans la comédie ouverte au plus grand nombre. Sans doute n’aspire-t-il pas à être perçu dans l’histoire du cinéma comme un réalisateur important, mais voilà un artiste qui sait faire rire et rassembler de nombreux spectateurs dans les salles obscures. À l’heure où les chiffres d’entrée ont du mal à résister à la concurrence des plateformes de films et de séries, on ne peut que se réjouir d’un tel engouement du public français.

Copyright Christophe Brachet

Marsupilami n’est surtout pas destiné à se prendre la tête. Les acteurs s’adonnent avec un véritable joie à cette aventure à bord d’une croisière qui vire au cauchemar. Il y a un vrai plaisir à retrouver Jamel Debbouze, Jean Reno, Philippe Lacheau lui-même, Julien Arutti ou Alban Ivanov dans cette histoire déjantée avec pour fil conducteur, ce drôle de petit animal aussi attachant que détestable. Quant au tout jeune Corentin Guillot, il promet une grande carrière de comédien.

D’ores et déjà, Marsupilami s’annonce comme un grand succès de l’année 2026. Le scénario sait mêler l’art de l’aventure, l’humour débridé et la tendresse. Le petit personnage malin du Marsupilami attire autant l’émotion que le rire. Le rythme ne s’arrête jamais, même si le montage n’abuse jamais des coupes brutales pour forcer l’énergie. Philippe Lacheau joue et met en scène du Philippe Lacheau : il a raison, car cela fonctionne très bien, et le public sait le reconnaître.