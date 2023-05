Mathilde s’en va-t-en mer - L.-J. Wagner - critique du livre

Résumé : Mathilde, soixante-douze ans, vient de perdre son mari, Hector. Pour se changer les idées, elle décide de s’offrir une croisière un peu particulière consacrée au troisième âge "Les Seniors de l’Anneau", direction Los Angeles... Chaque participant doit se déguiser en personnage de littérature de fantasy. Cela tombe bien, Mathilde est une grande admiratrice de la saga magique Ally Foster. Tandis qu’elle retombe en adolescence, s’amuse et se fait pour la première fois des amis, sa fille Manon découvre dans la maison de son enfance, un curieux document : un journal dans lequel sa mère lui raconte les cinq décennies plutôt houleuses qu’elle a passées auprès de son père. Et pendant que Mathilde se libère de son passé, Manon s’engouffre dans le sien. Mère et fille pourront-elles enfin se comprendre et se retrouver ?

Critique : Dès les premières pages, l’idée de s’embarquer dans un voyage au long cours en compagnie d’un groupe de septuagénaires (ou même plus), adeptes de Harry Potter, peut dérouter. Il serait pourtant dommage de ne pas poursuivre. Ceux qui persévéreront pourraient bien être récompensés. Car cette référence à Harry Potter ou plutôt à Ally Foster n’est qu’un prétexte pour nous emmener sans atermoiement au cœur du tourbillon de la vie d’une femme qui, après avoir subi les humiliations physiques et psychologiques d’un mari despotique, entend bien vivre les années qui lui restent sans tabous ni restrictions. Tandis qu’elle s’étourdit aux jeux de l’amour et du hasard avec ses nouvelles amies, on suit parallèlement les réactions de sa fille qui, calfeutrée chez elle à des milliers de kilomètres, découvre peu à peu, à travers les carnets intimes que lui a laissé sa mère, la personnalité plus que trouble de ce père qui fut le héros de son enfance.

Sur un rythme suffisamment soutenu pour entretenir l’insatiabilité du lecteur à toujours aller de l’avant, l’auteur s’empare, entre humour et tendresse, de sujets parfaitement contemporains : la maltraitance conjugale, la difficulté à avouer son homosexualité, la transmission morale parents-enfants, la reconnaissance du droit à l’amour même pour les plus âgés et la résilience. Sa plume acérée et précise teintée d’autant d’effronterie que de pudeur nous pétrifie de situations violentes, pour l’instant d’après nous régaler de scènes loufoques poussées à l’extrême.

Et puis à l’heure où ceux qui ont la mauvaise idée de vieillir risquent d’être mis au ban de la société, choisir une femme d’un âge certain comme héroïne pour la transformer en veuve joyeuse dotée d’une fantaisie délirante ajoute une plaisante note d’anti-conformisme.

Un récit aux allures de conte de fée qui, entre suspense et farce, vous embarquera tambour battant vers l’émancipation et le bonheur de vivre.