Matrix Resurrections - Lana Wachowski - critique

Résumé : {Matrix Resurrections} nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...

Critique : Thomas Anderson est un homme pour le moins agité. Quand il ne travaille pas sur le jeu vidéo Matrix dont il est habilement le héros, il consulte un psychiatre pour des hallucinations visuelles et un rapport à la réalité pour le moins déformé. La messe est dite. M. Anderson n’est plus loin de devenir le mythique Neo en se précipitant dans la matrice hyper-puissante de son propre univers ludique où d’étranges créatures d’acier confectionnent sa renaissance. Matrix Resurrections vient sur les écrans près de vingt ans après la dernière trilogie. Naturellement, un tel film est ardemment attendu par les spectateurs fanatiques des premiers épisodes et les plus jeunes bercés aux références cinématographiques de leurs aînés. Il sort une semaine après Spider-Man : No Way Home dans un contexte où les spectateurs désertent les salles, d’où une bataille d’audience redoutable.

Mais la promesse n’est pas tenue. Certaines formules mythiques émergent dans les dialogues, en créant la jubilation des spectateurs. Surtout, le film s’amuse de lui-même. Il critique l’appropriation du phénomène par l’industrie du jeu vidéo et s’amuse de l’ambition de la Warner. Ces quelques séquences demeurent le clou d’un spectacle qui, pourtant, ne fait pas œuvre d’originalité et d’inventivité. Certes, Keanu Reeves et sa compagne Carrie-Anne Moss ont vieilli. Les deux personnages assument le poids des années dans un jeu dynamique et rythmé. Ils jouent même avec la référence au premier épisode de la série, avec pour effet de remettre en mémoire l’histoire originelle. Mais le plaisir s’arrête là. D’abord, le format est beaucoup trop long, au point d’égarer le spectateur dans des séries de dialogues inutiles et insipides. On s’essouffle face à cette effusion d’effets spéciaux dont on connaît hélas déjà la rengaine depuis le premier film. Et si l’écriture cherche à nous perdre dans une dimension pseudo-onirique et existentielle, il ne se passe pas grand-chose en matière d’émotions.

Matrix Resurrections passe à côté de son objectif. On ressort épuisé de ces presque trois heures où la question ésotérique ne convainc pas vraiment. Lana Wachowski en fait des tonnes avec un Keanu Reeves qui semble lui-même blasé par cette expérience de cinéma. Quelques jeux de plans et d’images accrochent le spectateur mais c’est bien peu face à un évènement cinématographique de cette envergure.