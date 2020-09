Matrix revolutions - la critique

Résumé : Souvenez-vous... A la fin de {Matrix reloaded}, Neo se trouvait dans un coma inexplicable après avoir usé de ses pouvoirs dans le monde réel. Quant à l’agent Smith, il n’obéissait plus aux machines et cherchait désormais à affirmer son pouvoir sur la matrice et le monde réel en investissant le corps d’un être humain. Enfin, l’armée des machines, en route vers la dernière citée humaine, s’apprêtait à détruire les habitants de Zion. Dernier épisode de la trilogie, Matrix Revolutions démêle enfin les fils...

Critique : En tant qu’épisode de rupture de la trilogie, Matrix reloaded avait dérouté à sa sortie nombre de spectateurs, à cause des tenants et aboutissants de son récit, prenant le contre-pied total des attentes du public, et par le nombre d’interrogations sans réponses que soulevait le film, notamment lors de la rencontre entre Neo et l’architecte. En tant qu’épisode de conclusion, Matrix Revolutions pouvait arborer deux visages : une continuation de Reloaded, avec la poursuite d’un récit énigmatique, laissant au final une partie du public dans l’expectative la plus complète ou répondre clairement aux questions posées dans Reloaded, pour aboutir à un final classique et attendu. Trêve de suspense, c’est malheureusement ce deuxième choix qui a été opéré par les frères Wachowski pour Matrix revolutions. Là où Matrix reloaded jouait sur l’intelligence supposée du spectateur et sur sa curiosité face aux énigmes du récit, Matrix Revolutions impose des réponses définitives et parfois simplistes, qui détonnent avec les choix plus subtils opérés par les deux frères surdoués sur les deux épisodes précédents.

C’est également sur le plan narratif que Matrix revolutions déçoit par rapport aux deux autres épisodes de la trilogie. Là où les frères Wachowski excellaient dans une mise en scène jonglant entre plusieurs récits, prenant simultanément place dans le monde réel et dans la Matrice, la narration de Matrix revolutions semble relativement convenue et même parfois assez lourde, avec de nombreux récits annexes, qui se révèlent inutiles ou qui sont tout simplement abandonnés en cours de route (l’homme du train, le rôle du Mérovingien, le passage de Neo prisonnier entre le monde réel et la Matrice). On est ainsi surpris du déséquilibre qui existe entre le récit de la guerre dans le monde réel et le récit du combat opposant Neo et l’agent Smith dans la Matrice, combat relativement anecdotique, alors qu’il est la clé de voûte de toute la trilogie.

Du strict point de vue formel, on retrouve ce déséquilibre dans les scènes d’action respectives de ces deux récits : l’attaque de Zion par les machines est la scène d’anthologie de Matrix revolutions, incroyable morceau de bravoure brutal et viscéral qui prend véritablement le spectateur aux tripes. Le combat final entre Neo et l’agent Smith dans la Matrice, même s’il reste impressionnant visuellement, est bien en deçà de ce qui avait été vu précédemment dans Matrix Reloaded.

Au final, on comprend que les Wachowski ont fait le choix de miser sur le monde réel pour cet épisode de conclusion et d’insister sur la dimension humaine des personnages, en délaissant le caractère "super-héros" propre à la Matrice, comme en témoigne l’évolution du personnage de Trinity et la conclusion surprenante du combat Neo/Smith. Dans Matrix revolutions, le réel l’emporte sur la Matrice, le fantasme laisse la place à la réalité...

Le long métrage reste un grand film de science-fiction, mais s’avère en même temps une conclusion un peu décevante pour la saga de SF la plus ambitieuse jamais réalisée.