Méandre - Mathieu Turi - la critique du film

Résumé : Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer…

Critique Il y a des rencontres qu’on aimerait éviter, surtout lorsque soi-même, on est en phase de dépression. C’est le cas de cette pauvre Lisa qui se retrouve dans le camion d’un psychopathe. Ce dernier n’hésite pas à lui enfoncer le crâne dans la voiture, quand elle découvre son identité. Elle se réveille alors dans une salle close, percée de lumière, qui s’ouvre sur une série de tunnels et de pièges. Le sujet du film demeure ainsi la traversée d’un corridor à la façon d’un jeu vidéo où l’héroïne d’un jour devra faire face à une série d’épreuves minutées, parsemées de dangers mortels et diaboliquement sournois.

Copyright Alba Films

Méandre est le second film de Mathieu Turi. Le cinéaste explore non plus un univers apocalyptique, comme dans Hostile, mais un espace clos, conçu de métal, de tuyaux, et d’une machinerie stupéfiante de perversité. Pourquoi l’héroïne se retrouve-t-elle là ? En réalité, dès la première demi-heure, on comprend que la jeune femme va expérimenter le processus de décès. Sauf qu’ici, on est loin du fameux tunnel de lumière et du sentiment de bien-être dont des personnes revenues du trépas ont pu témoigner. L’expérience avec la mort est cruelle, et surtout extrêmement moderne, la technologie permettant de décliner toute une série d’épreuves et d’émotions. En ce sens, ce parcours de survie est assez convenu. Le spectateur attend le moment où la protagoniste se fera broyer le pied ou plonger la cuisse dans l’acide. D’ailleurs, à force d’anticiper les épreuves à venir, celles-ci en perdent leur effet de surprise.

Copyright Alba Films

Il ne faut pas nier que Mathieu Turi s’amuse beaucoup avec sa comédienne dans cet imbroglio de métal et de sons. Le réalisateur excelle dans une mise en scène précise et rigoureuse. La musique, la lumière, les perspectives rajoutent à l’angoisse de Gaia Weiss qui s’adonne, telle une héroïne de jeux vidéos, à cette lutte pour la survie. Le spectateur est pris du même dégoût quand elle doit retirer, sur son chemin, un corps abandonné dont les chairs se délitent. Il tremble comme elle, quand celle-ci doit échapper aux flammes d’une sorte de four crématoire. La seconde partie qui ouvre vers le dénouement final est moins réussie. On se demande même si on le comprend, si cette sorte de monstre noir n’est pas de trop dans cette histoire qui aurait pu se contenter de décrire la traversée de cet enfer métallique. Et franchement, on finit pas ne plus rien entendre à ces codes censés guider Lisa dans son calvaire.