Mémoires flous - Jim Carrey et Dana Vachon- critique du livre

Résumé : Jim Carrey, enfermé dans sa somptueuse villa avec ses chiens entraînés par le Mossad, traîne au lit en parcourant Netflix toute la journée. Jusqu’au jour où il tombe amoureux de Georgie, starlette d’une série B et où il reçoit une proposition de rôle pour incarner Mao.

Critique : Jim Carrey s’est fait connaître à travers ses prestations comiques (The Mask, Ace Ventura, Bruce tout puissant…). La critique l’a ensuite consacré pour ses prestations dramatiques, notamment dans The Truman Show, de Peter Weir, ou l’excellent Eternal Sunshine of the spotless mind, de Michel Gondry. Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses performances et sa carrière éclectique témoigne de son talent, qu’illustrent autant son comique gestuel que ses interprétations.

A bientôt soixante ans, voilà qu’il élargit sa palette d’artiste avec ce roman, écrit à quatre mains et dont le titre anglais, Memoirs and misinformation, ne laisse aucun doute : le lecteur y trouve quelques touches de réalité, mais le propos sera assurément perché, comme son sujet. Le livre retrace les grands traits du personnage que le public connaît : la naïveté, l’humour acide, la simplicité, l’intelligence, le tout dans un Hollywood totalement surfait, qui fréquente des gourous et cherche un sens dans les « signes » du quotidien. La parfaite allégorie se trouve dans les documentaires loufoques de Netflix qui occupent le temps de Jim Carrey au début de l’ouvrage : totalement abruti par les programmes qui s’enchaînent, il finit par trouver l’amour de sa vie dans l’incarnation d’une héroïne d’une série B, Georgie, qui deviendra sa femme.

Au cours du délirant parcours de Jim Carrey, on croise Nicolas Cage, son meilleur ami, Gwyneth Paltrow, Sean Penn, Anthony Hopkins, Quentin Tarantino et bien d’autres…On retrouve même Kanye West et sa famille, cibles d’extra-terrestres en quête du bébé étoile. Loufoque ? Pas tellement plus que le quotidien de ces stars, ponctué de soirées déjantées, de ventes aux enchères, de cercles de parole chez des gourous ou de rencontres improbables pour des rôles qu’ils n’auront pas d’autres choix qu’accepter.

Alors certes, le roman se moque allègrement de tout ce petit monde en s’orientant vers la science-fiction, abordant avec délire comment un acteur se fond dans son rôle (qui mieux qu’un comique pour incarner Mao ?) et surtout, comment toute la réalité n’a aucun sens.

On notera au passage quelques remarques bien envoyées, dans une scène où Carrey organise une fête chez lui et pensant incarner Le Grand Timonier, livre à une audience médusée « L’Amérique est un système de Ponzi fasciste en faillite », avant se lancer dans une longue tirade, les convives n’attendant qu’un sketch à la fin. Les deux auteurs réussissent ainsi à dépeindre l’univers d’un acteur à succès, sans méchanceté froide ou parodie, simplement en évoquant un parcours personnel grâce aux ressorts de la fiction.