Memory Box - Khalil Joreige et Joana Hadjithomas - critique

Résumé : Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans les années 80 et des secrets bien gardés.

Critique : Une étrange boîte arrive au domicile de Maia. Le paquet imposant contient des carnets, des récits intimes, des cassettes et des photographies, témoignant de l’adolescence de Maia, mais surtout de tout un pays, le Liban, en proie à un conflit civil désastreux qui a fait plus de 200 000 morts et défiguré la ville ancienne. Parler de la grande Histoire à travers le destin singulier d’une famille, ici d’origine libanaise arrivée au Canada il y a plus de trente ans, est une expérience assez courante au cinéma. La patte de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas cherche résolument à élever le récit dans une savante reconstruction de l’image. La mise en scène multiplie les effets de style et, finalement à la façon des réseaux sociaux dont les jeunes raffolent, réécrit une histoire qui a été celle de Maia et de Beyrouth.

Il y a beaucoup d’originalité dans la manière dont les deux cinéastes s’invitent dans les souvenirs de la mère. Sa fille, Alex, devient le témoin privilégié d’un récit qui ne lui appartient pas mais dont ses aînés lui ont tu une grande partie des secrets. Elle découvre à travers les objets disséminés dans le carton une part inconnue de sa mère et de sa grand-mère. Surtout, elle entreprend un voyage à l’intérieur d’elle-même où elle doit faire la synthèse entre son identité canadienne et ses origines libanaises. Le scénario emprunte pour ce faire le langage moderne de l’animation et du montage téléphonique. Cela donne au film une couleur tout à fait originale, qui joue entre le réalisme, la fantaisie et les codes actuels de la jeunesse. A cette tonalité particulière s’ajoute une musique des années 80 réjouissante qui embarque le spectateur dans un passé virevoltant et aérien.

Mais le véritable souci demeure le scénario. Certes, le long-métrage est inspiré de confidences réelles d’une adolescente libanaise dans les années 80. On ne peut donc pas contester la vraisemblance du récit. Mais la succession des événement et la révélation du secret familial apparaissent si alambiqués que tout l’effet de surprise produit par l’histoire s’écroule. Le mélodrame gagne le récit et perd le spectateur. Tout semble alors artificiel et cousu de fils blanc. Le récit chasse l’émotion en s’évertuant à multiplier les facilités et les invraisemblances.

Il ne faut pour autant pas condamner le film. Le style totalement original, la bande-son, l’implication des comédiens et l’attachement manifeste des réalisateurs au Liban apportent un regard nouveau sur le Moyen-Orient. On y découvre une jeunesse courageuse, militante, qui doit combattre les préjugés de leurs parents et les normes réactionnaires imposées par les gouvernants successifs. C’est aussi l’occasion de rendre hommage à la ville de Beyrouth que les crises politiques et économiques continuent de reléguer à la pauvreté et la colère.